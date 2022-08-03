Ученые обнаружили в Турции редкую 1700-летнюю амфору 3.08.2022, 14:44

Артефакт нашли в одном из старейших городов Месопотамии.

Археологи обнаружили редкую 1700-летнюю амфору во время раскопок в крепости Диярбакыр, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО на юго-востоке Турции.

Реставрационные работы в крепости, расположенной в историческом районе Сур, все еще проводятся столичным муниципалитетом Диярбакыра. Открытие было сделано во время пятого этапа раскопок, финансируемых Министерством окружающей среды, градостроительства и изменения климата и совместно проводимых диярбакырским музеем.

Сермед Азизоглу, чиновник из управления по делам строительства муниципалитета, сказал агентству Anadolu, что они хотели бы передать 2000-летнее наследие крепости следующим поколениям.

Отметив, что амфора является редкой находкой и использовалась для доставки оливкового масла и вина, Азизоглу сообщил, что она передана в дирекцию местного музея.

Между тем, археолог Сулейман Каракаш сказал, что раскопки в районе крепости, где была обнаружена амфора, были начаты около трех месяцев назад.

Каракаш отметил, что в крепости они встречали архитектурные сооружения римского, византийского и османского периодов.

«Амфора с острым дном имеет решающее значение, поскольку она была сделана для торговли», — сказал он, отметив, что ваза хорошо сохранилась. Он продолжил, сказав, что находка взбудоражила археологов в регионе, потому что это первая подобная находка.

«Мы не думаем, что амфора была привезена сюда по торговым причинам, потому что в этом случае мы бы столкнулись с другими примерами», — сказал Каракаш, добавив, что они считают, что амфору привезли в качестве подарка для перевозки оливкового масла или вина.

Провинция Диярбакыр на юго-востоке Турции сегодня является одним из старейших городов Месопотамии с тысячелетней историей.

Крепость Диярбакыр и городские стены, которые охраняли город на протяжении тысячелетий, словно оберегая священную реликвию, величественно окружая его, входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с 8000-летними садами Хевсель, 700 гектарами возделываемых , плодородные земли, которые в истории сыграли жизненно важную роль в поддержании города продовольствием и водоснабжением.

Имея длину почти 6 километров (3,7 мили), городские стены Диярбакыра остаются вторыми по величине городскими стенами в мире после Великой Китайской стены. Стены расположены на высоте 100 метров над долиной Тигра.

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