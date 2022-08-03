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Латвия планирует проверять всех въезжающих из Беларуси

  • 3.08.2022, 14:56
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Латвия планирует проверять всех въезжающих из Беларуси

Белорусов будут оценивать с точки зрения угрозы нацбезопасности.

Латвия планирует проверять всех граждан, въезжающих из Беларуси, России и Камеруна. Это предусматривает подготовленные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к правилам о государствах, граждане которых, претендуя на визу и вид на жительство, подвергаются проверкам. Поправки проходят стадию согласования, пишет Delfi.lv.

Действующие правила предусматривают, что Служба государственной безопасности (СДБ) в сотрудничестве с управлением по обороне Сатверсме (SAB) не реже одного раза в три года пересматривает список таких стран и информирует о своих предложениях главу МВД.

В этот раз СДБ рекомендует включить в список Беларусь, Камерун и всю Россию (до сих пор проводилась дополнительная проверка граждан РФ, адресом проживания или местом рождения которых была Чечня, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия).

Если правительство внесет изменения в правилах, в дальнейшем при выдаче виз или видов на жительство будет проводиться дополнительная проверка граждан указанных стран — чтобы оценить, не будет ли въезд иностранца представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

Если включение России и Беларуси в список обосновывается соображениями безопасности, то включение Камеруна — тем, что количество заявлений на получение долгосрочной визы, поданных камерунскими гражданами, значительно увеличилось в последние годы. В 2018 году были поданы четыре заявки на визу, в 2019 году — 22, в 2020-83, в 2021 — уже 216 заявок.

Решение об изменениях в правилах должен принять Кабинет Министров.

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