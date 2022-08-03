О чем сигнализируют последние заявления Медведева 5 3.08.2022, 15:01

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Ближайший соратник Путина не шутит.

Почти детективная история с появлением и исчезновением текста заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева в социальной сети «В контакте», где бывший президент глумился над Грузией и Казахстаном и пугал их оккупацией (позже помощник экс-президента России объяснил эту публикацию взломом страницы политика) — вызвала целый шквал саркастических комментариев. И о возможном алкоголизме Медведева, и о плохой системе безопасности российской социальной сети, и о плохом знании истории, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

Примерно ту же реакцию в свое время вызвала нашумевшая статья Дмитрия Медведева об Украине. В Киеве даже на самом высоком уровне бывшего президента называли «сбитым летчиком», утверждали, что он просто пытается «выслужиться» перед Владимиром Путиным — примерно то же самое говорят и сейчас. И это при том, что та статья, по сути, излагала план российских намерений по отношению к Украине — сейчас она читается именно как документ, а не как «желание выслужиться».

Нужно понять, что возможное заболевание Медведева — даже если бывший президент России на самом деле страдает подобным образом — не имеет никакого отношения к его публицистической деятельности. Медведев, думаю, не пишет посты в социальных сетях — по крайней мере, обширные политические тексты. Для этого у него, вероятно, есть целый штат помощников, как и у любого другого кремлевского «небожителя». Более того, подобные тексты, уверен, вначале обсуждаются на самом высоком уровне с другими руководителями России, прежде всего, вероятно, с Владимиром Путиным. И уже потом публикуются. И у каждого текста есть свой адресат.

Медведева в последнее время часто сравнивают с Жириновским. А зря. Заявления Жириновского еще с 90-х годов использовались Кремлем для проверки настроений общества. Но сейчас эти настроения Путина, похоже, уже не интересуют. Медведев никого не проверяет. Он, уверен, сигнализирует российской политической элите о планах главы государства. С точки зрения кремлевского политеса такие сигналы могут исходить только от того, кто тоже был президентом России. Вот почему то, что говорит Медведев, думаю, имеет куда большее значение чем то, что заявляют Лавров или Шойгу.

В отличие от статьи об Украине, текст о будущей оккупации Грузии и Казахстана не может быть признан Медведевым в качестве подлинного. Ведь Медведев — заместитель председателя Совета безопасности, высокопоставленный чиновник. А Казахстан — союзник России, член ОДКБ и Евразийского союза. Зачем Кремлю большой дипломатический скандал?

Но российская военная и региональная элита теперь проинформирована: после того, как будут завершены военные действия в Украине (а, может быть, и параллельно с продолжением войны против Украины), будут предприняты усилия по дестабилизации и оккупации других бывших советских республик. Прежде всего Казахстана и Грузии. Это вероятные следующие цели российской атаки.

Можно, конечно, не обращать на это никакого внимания. И жителям Грузии, и жителям Казахстана гораздо проще поверить, что это всего лишь «взлом» аккаунта бывшего президента России. Или он был в слишком хорошем расположении духа. Или в слишком плохом.

Украинцы, помнится, тоже пытались объяснить заявления российских политиков о Крыме и Севастополе пьянством или желанием понравиться главе государства. Потом также скептически относились к возможности нападения России на Украину — даже после 2014 года. Фраза «А то Путин нападет!» употреблялась, когда нужно было подчеркнуть политическую заангажированность, а то и глупость оппонента.

Сейчас, через несколько месяцев после начала большой войны, вряд ли кто-то воспринимает эти слова в качестве смешного политического анекдота. Гражданам Украины теперь не до смеха. И гражданам Грузии и Казахстана я бы советовал как можно меньше смеяться над угрозами Медведева. Ближайший соратник Путина не шутит.

Думаю, лучше подумать о том, как защититься от практически неотвратимой опасности.

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