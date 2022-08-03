Российских десантников решили окончательно «похоронить» в Украине 1 Александр Коваленко

3.08.2022, 15:08

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Элитные войска оказались под ударом в Херсонской области.

Российские оккупанты, накапливая силы и средства в Херсонской области для сдерживания контрнаступления ВСУ и, что особо примечательно, готовя свое наступление, ожидаемо в Криворожском и Николаевском направлениях, приступили к накоплению в сети складов.

Примечательно то, что та сеть складов, в которую сейчас ведется своз боеприпасов, ГСМ и прочего материально-технического добра, либо размещены на левом берегу Херсонщины, либо на правом, ужавшись в берег Днепра. Разумеется, это делается с целью максимально обезопасить их от ударов М142. Хотя, как тут обезопасишь, если до позиций ВСУ 30-40 км?

Но важно другое. Важно то, что нет ни одного большого склада, который бы обеспечивал бы передовые подразделения БК и ГСМ на расстоянии менее 10-15 км, некоторые и вовсе имеют отдаление от передовых позиций до 30 км. На севере и северо-востоке всего один крупный склад БК.

Населенные пункты по понятным причинам не называю, пускай будет сюрприз. Но в целом ситуация показательна.

Российские оккупационные войска, формируя на правом берегу Херсонщину полноценную ударную группу, будут обеспечены в полной мере людским ресурсом, а вот техникой и сопутствующими расходными элементами…

Даже по тем складам, которые сейчас размещены на правом берегу и пока еще издают хлопков, можно говорить о том, что их количества недостаточно для обеспечения такой группы войск. После же того как начнут раздаваться хлопки и на них, надежда будет только на ресурс на левом берегу.

И как они планируют эффективно осуществлять обеспечение передовых подразделений на правом берегу, используя ресурс с левого?

У меня создается впечатление, что командование РОВ поставило перед собой целью в 2022 году в Украине окончательно угробить всю российскую десантуру. И братской могилой для них станет правый берег Херсонской области.

Александр Коваленко, obozrevatel.com

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