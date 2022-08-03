закрыть
3 августа 2022, среда, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российских десантников решили окончательно «похоронить» в Украине

1
  • Александр Коваленко
  • 3.08.2022, 15:08
  • 2,606
Российских десантников решили окончательно «похоронить» в Украине

Элитные войска оказались под ударом в Херсонской области.

Российские оккупанты, накапливая силы и средства в Херсонской области для сдерживания контрнаступления ВСУ и, что особо примечательно, готовя свое наступление, ожидаемо в Криворожском и Николаевском направлениях, приступили к накоплению в сети складов.

Примечательно то, что та сеть складов, в которую сейчас ведется своз боеприпасов, ГСМ и прочего материально-технического добра, либо размещены на левом берегу Херсонщины, либо на правом, ужавшись в берег Днепра. Разумеется, это делается с целью максимально обезопасить их от ударов М142. Хотя, как тут обезопасишь, если до позиций ВСУ 30-40 км?

Но важно другое. Важно то, что нет ни одного большого склада, который бы обеспечивал бы передовые подразделения БК и ГСМ на расстоянии менее 10-15 км, некоторые и вовсе имеют отдаление от передовых позиций до 30 км. На севере и северо-востоке всего один крупный склад БК.

Населенные пункты по понятным причинам не называю, пускай будет сюрприз. Но в целом ситуация показательна.

Российские оккупационные войска, формируя на правом берегу Херсонщину полноценную ударную группу, будут обеспечены в полной мере людским ресурсом, а вот техникой и сопутствующими расходными элементами…

Даже по тем складам, которые сейчас размещены на правом берегу и пока еще издают хлопков, можно говорить о том, что их количества недостаточно для обеспечения такой группы войск. После же того как начнут раздаваться хлопки и на них, надежда будет только на ресурс на левом берегу.

И как они планируют эффективно осуществлять обеспечение передовых подразделений на правом берегу, используя ресурс с левого?

У меня создается впечатление, что командование РОВ поставило перед собой целью в 2022 году в Украине окончательно угробить всю российскую десантуру. И братской могилой для них станет правый берег Херсонской области.

Александр Коваленко, obozrevatel.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара