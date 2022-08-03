Госпитализацией Чубайса заинтересовались итальянские спецслужбы

Госпитализацией Чубайса заинтересовались итальянские спецслужбы2
- 3.08.2022, 15:16
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Они ожидают результатов анализа крови российского экс-топ-чиновника.
Госпитализацией экс-главы компании «Роснано» и бывшего спецпредставителя Путина по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса заинтересовались итальянские спецслужбы, сообщает сардинская газета L'Unione Sarda. По данным издания, самой распространенной версией появления у бизнесмена синдрома Гийена — Барре является распространение перенесенного ранее неврологического заболевания.
Итальянские спецслужбы разбираются в этом деле (прим.), ожидая результатов анализов крови из Рис ди Парма. А тем временем прокурор Темпио Грегорио Капассо выслушал олигарха, — говорится в публикации.
О госпитализации Чубайса стало известно 31 июля. По словам его жены, у бизнесмена диагностировали синдром Гийена — Барре (СГБ) — быстроразвивающуюся мышечную слабость, которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы.