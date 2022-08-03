В Беларуси подешевели гостиницы 1 3.08.2022, 15:30

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Журналисты узнали, что и по каким ценам предлагают.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах гостиничному бизнесу приходилось непросто. А в Беларуси он и вовсе почти замер. Спустя два года рынок потихоньку начал приходить в себя. С 3 апреля в Беларуси сняты все ограничения на пересечение границы, введенные из-за коронавируса.

Но специалисты, работающие в гостиничной сфере, не берутся делать долгосрочные прогнозы.

По данным Белстата, в Беларуси сейчас работает 592 гостиницы. В Минске их больше 50. Ежедневно гостиницы могут разместить 37 654 человека.

Как рассказала начальник отдела развития торговли и услуг государственного объединения «Столичная торговля и услуги» Анастасия Макарская, в белорусских гостиницах значительно увеличилась загрузка, потому что стало больше туристов в стране.

За январь — июнь 2022 года в Минске она достигла 39,6%. В том числе и по коммунальным гостиницам — 42%. Если сравнивать с показателями прошлого года, то это выше на 7 и 8 процентных пунктов. В июле все гостиницы Минска были в среднем загружены на 62%, коммунальные — на 68%.

Номера бронируются максимум на 30 дней вперед. На глубине бронирования, по словам Анастасии Макарской, сказываются внешние факторы, на которые не может повлиять бизнес.

Если проанализировать первое полугодие 2022 года, окажется, что в белорусских гостиницах 62,7% — это иностранцы. Из них 70% — граждане России. Остальные туристы из Китая, Латвии и Литвы.

За январь — июнь заработали на услугах 4,4 миллиона долларов. Это на 75% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Анастасия Макарская говорит, что белорусские гостиницы существенно снизили тарифы на проживание. Где-то на 30–50% по отношению к расценкам, которые были до кризиса. По ее словам, в гостиницах с двумя звездами тарифы составляли в среднем 18 долларов (примерно 45,75 рубля) за номер, в трехзвездочных — до 36 долларов (91,5 рубля), в отелях с четырьмя звездами средний ценник составляет 50 долларов (127 рублей), а в пятизвездочных — 120 долларов (304,99 рубля).

«Еврорадио» посмотрело, какие номера и по каким конкретно ценам предлагают белорусские гостиницы разных категорий. Некоторые сильно удивили.

В минском отеле East Time Hotel, у которого две звезды, можно заселиться в однокомнатный одноместный номер за 62,38 рубля в сутки.

Двухкомнатный четырехместный стоит от 116,83 рубля, если заселяешься один. При заселении 4 человек он будет стоить 167,83 рубля.

BonHotel, у которого тоже три звезды, сейчас предлагает скидки на свои номера. Стандартный одноместный номер без них обойдется в 156,03 рубля в сутки, а со скидкой — в 140,43 рубля.

Здесь есть номера-студии. Такой без скидки предлагают за 219,50 рубля в сутки. А со скидкой — за 197,55.

В гостинице «Беларусь» (три звезды) тоже в Минске аж 444 номера различных категорий. Цены за сутки на одноместные стандартные номера начинаются от 129,20 рубля.

Тут можно поселиться и в апартаментах. Цены — от 571,20 рубля. Это в сутки.

Еще одна трехзвездочная столичная гостиница «Турист» предлагает одноместные стандартные номера за 92 рубля в сутки.

А вот люкс с одной двухспальной кроватью стоит в два раза дороже — 184 рубля. В описании сказано, что это двухкомнатный номер площадью 32 метра квадратных с удобствами, оформленный в классическом стиле.

В четырехзвездочной гостинице «Минск» двухместный стандартный номер с двухспальной кроватью можно забронировать на сутки по цене от 176,80 рубля.

Для любителей роскоши имеется президентский номер по цене от 661,60 рубля. В его описании сказано, что он «соответствует требованиям гостей, которым присуще превосходство во всем».

Посмотрели мы расценки и в пятизвездочном отеле «Пекин». Стандартный одноместный номер стоит от 339,10 рубля в сутки. Номер класса «бизнес» — 456,6 рубля.

За люкс здесь просят от 1068 рублей в сутки.

Для сравнения посмотрели цены в отелях двух райцентров. В Солигорске в гостинице «Алеся» — она четырехзвездочная — одноместный номер “эконом” стоит от 120 рублей в сутки.

Двухместный номер улучшенный — от 200 рублей. Дороже всего стоит люкс «Свадебный» — от 250 рублей в сутки.

Удивили цены на номера в гостинице “Журавинка” в Хойниках.

Мы попытались дозвониться туда, чтобы удостовериться в их актуальности, но номера, указанные в интернете, все время заняты.

Сайт по поиску гостиниц выдает, что двухместный номер там стоит 39 долларов (99,12 рубля). Есть там даже апартаменты за 100 долларов (254 рубля).

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