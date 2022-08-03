Защитники Украины точным ударом c дрона уничтожили замаскированную технику врага 3.08.2022, 15:28

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Оккупантов забросали гранатами.

Воины Вооруженных сил Украины при помощи беспилотников обнаружили замаскированную технику врага. В результате дрон ВСУ уничтожил партию вооружения оккупантов.

Соответствующее видео было обнародовано на странице украинской «Аэроразведки» в Facebook. «Боевые подразделения с помощью дронов нашли и уничтожили врага», – говорится в публикации.

Отмечается, что октокоптер R18 гранатами отработал по вражеским позициям.

«Маскируй, не маскируй – от нас не укроешься. Добро пожаловать в ад!» – отметили в «Аэроразведке».

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