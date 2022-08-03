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«Лукашенко может самостоятельно нанести удары по Украине»

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  • 3.08.2022, 15:44
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«Лукашенко может самостоятельно нанести удары по Украине»

Эксперт оценил риски вторжения белорусского режима.

Угроза вторжения со стороны Беларуси существует. Доказательство этому - обстрелы Украины на севере. Так РФ хочет спровоцировать Украину на вооруженный ответ, пишет «Главред».

Российский диктатор Владимир Путин стремится развязать межэтнический конфликт между украинцами и белорусами, который затянется на десятки или даже сотни лет. Но пока что белорусские войска не смогут самостоятельно пойти в наступление.

Россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины, сказал в интервью РБК-Украина директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

«Задача и мечта Путина не просто в том, чтобы Лукашенко ввел многотысячное войско и создал видимость этого конфликта, а чтобы реально белорусы начали воевать против украинцев на народном уровне. Для нас большой вызов, чтобы этого не допустить», - пояснил эксперт.

Самусь считает, что угроза вторжения со стороны Беларуси существует. Доказательство этому - активные обстрелы Украины на севере. По словам эксперта, таким образом Россия хочет спровоцировать Украину на вооруженный ответ.

«У Лукашенко также есть свои ракеты - китайские «Полонез», которые бьют на расстояние до 300 километров. Он мог бы тогда уже самостоятельно нанести удары по Украине... И после этого уже можно было бы говорить о высокой вероятности реального конфликта», - добавил он.

Возможное вторжение Беларуси в Украину - оценки экспертов

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решится на военное вторжение в Украину, белорусские войска могут пойти против его правящего режима. Лукашенко опасается такого сценария, при котором политика просто сметут. Организовать подобное движение могут белорусы, которые сейчас воюют в рядах ВСУ с армией России.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявлял, что армия Беларуси, скорее всего, не будет участвовать в войне против Украины, которую начала РФ, но угроза этого все же еще существует.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин говорил, что Украина учитывает, в том числе, и худшие сценарии, среди которых полномасштабное участие Беларуси в войне. Если главе РФ Владимиру Путину удастся «дожать» руководителя РБ Александра Лукашенко, его войска могут начать наступление на северные и западные регионы. В рамках подготовки идет организация дополнительных блокпостов, усиление инженерного оборудования в Киеве, Киевской области, а также в граничащих с белорусским государством областей. Полиция задерживает коллаборантов среди местных жителей, «заблудившихся» российских солдат и ищет диверсионно-разведывательные группы.

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