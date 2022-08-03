В Турции завершили инспекцию первого судна с украинским зерном 3.08.2022, 15:48

Оно прошло по «зерновому коридору» из Одессы.

Входящие в состав Совместного координационного центра в Стамбуле представители России, Украины, Турции и ООН завершили инспекцию сухогруза RAZONI - первого судна, которое прошло по «зерновому коридору» из Одессы.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Anadolu.

Инспекция была проведена в среду в районе Румелифенеры близ Стамбула.

В Минобороны Турции сообщили, что судно пройдет через турецкие проливы и возьмет курс в порт назначения – Триполи на севере Ливана.

В оборонном ведомстве распространили фотографии работы группы, которая инспектировала судно под флагом Сьерра-Леоне в течение полутора часов.

Напомним, 2 августа Министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, которое отправилось в рамках «зернового соглашения» между Украиной, Турцией, ООН и Россией.

Утром 1 августа министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал выход первого корабля «днем облегчения для мира».

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