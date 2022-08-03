Производство и экспорт сельхозпродукции в Беларуси будут падать 2 3.08.2022, 16:27

Проблема заключается в системе хозяйствования.

Итоги первого полугодия свидетельствуют, что и производство, и экспорт сельхозпродукции будут падать. И заклинания тут не помогут.

«Если вы еще 4% прибавите, ну будете просто молодцы»

Задачу нарастить сельхозпроизводство на 4% поставил Александр Лукашенко на селекторном совещании по уборочной кампании. Он собрал всю верхушку вертикали: председателей обеих палат Нацсобрания и правительства, различных министерств и ведомств, государственных организаций, пишет сайт sn-plus.com. По видеосвязи к совещанию подключились губернаторы, руководители всех 118 районов и их заместители, директора.

«Вопрос успешной уборочной кампании для Беларуси – стратегический. Мы должны обеспечить население продовольствием, увеличить наши стабилизационные фонды, то есть запасы на будущее. А также, как я говорил, имея сегодня хорошие цены на продовольствие, поправить экономику сельского хозяйства. Тем более что все для того, чтобы достичь этих целей, у нас есть», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Он объявил, что уровень производства в сельском хозяйстве в текущем году не может быть ниже уровня 2021 года.

«Министр сказал, что он чуть ли не на 4% прибавит в этом году. Хорошо, договорились. Услышали. Мы ни в коем случае не должны свалиться в сельском хозяйстве. Нет объективных причин. И по топливу мы вам поможем, и по кредитам для того, чтобы с крестьянами рассчитаться за зерно прежде всего и за другую продукцию. Но от вас: умрите, но положите на стол то, о чем мы договорились. Если вы еще 4% прибавите, ну будете просто молодцы. Вот такая главная задача», – резюмировал Александр Лукашенко.

Персональная ответственность за уборку урожая возложена на премьер-министра, министра сельского хозяйства и председателей облисполкомов.

«Ребята, где 4 миллиона тонн зерна?»

О перспективах выполнения планов, поставленных большим селекторным совещанием по уборке урожая, кандидат экономических наук Петр Мигурский ответил риторическим вопросом:

– Все расчетные показатели позволяли надеяться, что в этом году мы получим 14 миллионов тонн зерна. Засеяли необходимые площади, посеяли качественные семена, внесли удобрения – на выходе должны были получить 14 миллионов тонн зерна. Но сейчас уже планируется собрать… 10 миллионов. Так и хочется задать вопрос: ребята, где еще 4 миллиона? У фермеров они бы никогда не пропали. Ответ заключается в системе хозяйствования: пока в стране правит бал государственная форма собственности, эффективного результата никогда не будет.

Экономист вспоминает, что еще в начале 2022 года планировалось: рост сельхозпроизводства может достичь 5%, а сейчас уже называется иная цифра – 4%. Как так получилось?

– Возможно ли выполнение плана? Увы, за полугодие сельскохозяйственное производство снизилось на 3% по отношению к уровню прошлого года. На чем строился расчет изначально? На том, что после вывода скота на зеленую пашу резкими шагами пойдет рост производства молока. Не получилось: например, в Могилевской области сразу 12-15 районов минусуют по молоку (если за первый квартал снижение составляло 0,5 литра, то сейчас – 0,2).

Поэтому нет и мяса. А между ними существует взаимосвязь: если плохо кормят молочный скот, то еще хуже условия содержания мясного.

Не достигли запланированных рубежей по заготовке кормов, что представляет собой скрытую угрозу на будущее.

Конечно, урожайность зерновых выросла на 5 центнеров с гектара, холодная весна благоприятствовала этому. Однако много зерновых просто-напросто полегло (сам видел) – не качественно сработали агрономы. Большие площади зерновых просто лежат, а значит, зерно получится очень щуплым, даже если его удастся убрать с полей.

Производство кукурузы следует поставить аграриям в заслугу, а вот заготовкой силоса из нее должны заниматься высокоинтенсивные хозяйства: если урожайность составляет 400-500 центнеров с гектара, тогда есть смысл заготавливать силос, а если урожайность 200 центнеров с гектара – тогда сейте клевер.

Сейчас речь идет о серьезном увеличении посевов озимого ячменя: от нынешних 60 тысяч гектаров до 200, а то и 300 тысяч гектаров. Министр сельского хозяйства объявил, что средняя урожайность озимого ячменя составляет 51,6 центнера. Сейчас, мол, все засеем озимым ячменем – и решим проблему зерновых кормов для скота.

А что произойдет, если выдастся суровая зима и весь ячмень вымерзнет? Тогда не предъявишь претензии ни Белгосстраху, ни министру сельского хозяйства.

– В начале года планировалось существенно увеличить экспорт сельхозпродукции – до 7 миллиардов долларов. Сейчас, по итогам шести месяцев, эта задача кажется выполнимой?

– Увы, не продадим больше ни молока, ни мяса. Урожай рапса, который уже застоялся, кстати, позволяет надеяться, что получим больше рапсового масла.

В общем мы сможем достичь поставленной цели только за счет роста цен на мировом рынке, но никак не объемов поставок. Я бы хотел, чтобы мы достигли 7 миллиарда экспорта сельхозпродукции: от этого многое зависит, в том числе и моя пенсия. Но если мы и достигнем цели, то только не благодаря объемным показателям.

– Итоги полугодия свидетельствуют о дальнейшем спаде сельхозпроизводства?

– И про спад сельхозпроизводства, и про спад экспорта сельскохозяйственной продукции.

«У врага все плохо, а у нас все хорошо»

– Главная задача этого совещания – пропагандистская, показать, что у врага все плохо, а у нас все хорошо. Врагом в Беларуси считают, как известно, Запад. Хотя на самом деле в Польше есть все, молоко стоит до 3 злотых – как год назад, так и сейчас. Так что не верьте телевизору: поляки не голодают.

Так охарактеризовал большое совещание по битве за урожай бывший председатель колхоза Николай Лысенков.

Что касается выполнения главной задачи – «умрите, но положите на стол» обещанные 4% прироста производства сельхозпродукции, то с этой задачей возникнут проблемы. И вот почему:

– Фактически цель недостижима, хотя на бумаге такое возможно. В начале 2000-ых годов половина сельского хозяйства держалась на приписках. Прямого приказа на них не последует, но хозяйства будут этим заниматься: и зерно, и молоко, и силос, и комбикорма припишут. Надо ведь дать главному руководителю красивую цифру!

Николай Лысенков точно так же оценивает и планы по заготовке 10 миллионов тонн зерна:

– Более 20 лет Лукашенко твердит, что надо собрать 10 миллионов тонн зерна – для обеспечения продовольственной безопасности. Но 10 миллионов тонн зерна мы никогда не собирали, и при таком подходе не соберем, – уверен аграрий.

Планы официального Минска по наращиванию экспорта сельхозпродукции до 7 миллиардов долларов достижимы. Однако, как всегда, здесь присутствует одно «но»:

– Вполне возможно, что в долларовом выражении экспорт увеличится: в мире сельхозпродукция дорожает. Но физически продукции на экспорт будет поставлено меньше, а вот за счет роста мировых цен валютная выручка в бюджет может подняться, – отмечает Николай Лысенков.

Беларусь не сможет поставить на экспорт продовольствия больше, потому что внутри страны сельхозпроизводство падает:

– Объемы снижаются: и по молоку, и по мясу. Вся «лишнее» пойдет на экспорт в Россию, потому что европейский рынок, который ввел санкции, и раньше не покупал наши продукты. Те западные страны, которые подписались под наказанием Беларуси, обеспечивают себя сельхозпродукцией самостоятельно, да еще готовы и полмира накормить. А то, смотрю, белорусское телевидение уже вводит в уши зрителям, что поляки голодные сидят. Бред.

Николай Лысенков считает, что нагнетание обстановки вокруг «возможного голода» – популизм чистой воды:

– Надо же электорату в уши лить: у нас все хорошо, а у врага все плохо. Белорусская пропаганда рассматривает в качестве врага страны Запада. Доходит до смешного на белорусском телевидении: поляки едва не голодают и едут в Беларусь за дешевыми продуктами. Скажу так: продукты в Польше дешевле, чем в Беларуси, и никакого дефицита нет.

Лукашенко собрал на селекторное совещание всю верхушку вертикали, большая часть которой не имеет никакого отношения ни к селу, ни к уборке. Зачем?

-Беларусь – аграрная страна, Лукашенко – выходец из села. Он считает, что самое главное – продукты питания. Конечно же, продукты питания важная, но только одна из составных частей экономики. Советское наследие: идет битва за урожай. Если во всем цивилизованном мире урожай собирают, то в Беларуси устраивают битву за него. Надо же отвлечь народ от самого главного – от насущных проблем, – убежден Николай Лысенков.

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