Владимир Огрызко: Россия без Украины не видит своего существования 4 3.08.2022, 16:27

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Владимир Огрызко

Фото: PHL

Что стоит в центре идеологического притворства Кремля.

Украина одним лишь своим существованием представляет угрозу для президента страны-агрессора России Владимира Путина. Владение Украиной – вопрос выживания мифа о «великой» России, об «одном народе» и о Киеве как «матери городов русских».

Кремлю необходимо ликвидировать нашу страну как геополитический фактор. Но кроме российских угроз, есть еще и намерение союзников Украины, в частности, США и Великобритании, сделать все, чтобы Украина в этой войне победила.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия намерена полностью стереть Украину с карты мира. Вы согласны с такими оценками? Действительно ли все так плохо?

– Собственно, она не открывает ничего нового. Это было объявлено еще в тот момент, когда Путин отдал приказ о полномасштабной войне. Ранее об этом в своих человеконенавистнических статьях писали придворные московские писаки – о том, что «украинский вопрос» должен быть решен.

Но я бы здесь больше обратил внимание на интервью другого американского дипломата, а именно постоянного представителя США при ОБСЕ, который ясно и четко заявил, что США сделают все от них зависящее для того, чтобы защитить Украину, чтобы она победила.

Поэтому, с одной стороны, есть угроза, с другой стороны, заявления всех уровней, в частности, высшего политического руководства, о том, что оно поможет Украине эту угрозу нивелировать. Думаю, на самом деле мы должны исходить именно из второй части. Но на эту угрозу следует реагировать адекватно.

– До широкомасштабного вторжения мы считали, что Путину нужна Украина как дополнительная территория, как способ решения демографических проблем благодаря трудолюбивому населению. Но оказывается, что это не так, что ему нужна здесь пустыня?

– Ему нужно ликвидировать Украину как геополитический фактор, потому что она представляет для него угрозу самим своим существованием. Это так же понятно после его заявлений об «одном народе», «одном языке» и остальных глупостей, которыми он морочит голову и себе, и россиянам.

Россия без Украины не видит своего существования, потому что в прямом смысле этого слова отрезается та мифология, на которой построен «русский мир». Если Украина и Киев – это независимое от России государство, то у России нет корней. А именно на этом мифе и зиждется вся нынешняя российская идеология, а следовательно, и производная от нее – политика внутренняя и внешняя.

Поэтому для Путина владение Украиной – вопрос выживания этого мифа, который на самом деле никому, кроме ограниченного круга лиц, и не нужен. Но для утверждения России как «великой и могучей» Украина действительно нужна.

Борьба идет не за Донбасс и не за Крым. Борьба идет за Украину и за то, чтобы на нашей земле вновь воцарился этот русский бред про «один народ», про «Киев – мать городов русских» и все остальное, что стоит в центре этого идеологического притворства.

– Вы допускаете, что Путин может применить против Украины тактическое ядерное оружие?

– Я не являюсь тем, кто находится близко к Путину. Я не могу предсказать его действия. Но если все же у него или его окружения остались хотя бы крупицы здравого смысла и логики, то они должны им подсказать, что это будет самоубийственным шагом. Поскольку уже и США, и Британия, да и НАТО как целостность заявили, что будут реагировать соответствующим образом. Это означает, что по России будет нанесен такой же ядерный удар.

Что может быть дальше? Это уже из разряда апокалиптических сценариев. Поэтому я верю, что до этого не дойдет.

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