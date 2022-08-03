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В Беларуси на продажу за долги выставили беспилотный электромобиль

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  • 3.08.2022, 16:50
В Беларуси на продажу за долги выставили беспилотный электромобиль

Должником является резидент индустриального парка «Великий камень».

На сайте «БелЮрОбеспечения» на продажу выставили беспилотный автомобиль на электрическом ходу.

Как следует из информации в объявлении, «беспилотник» 2020 года выпуска хотят продать через аукцион за 90.900 рублей (примерно 36.981$), сообщает «Автобизнес». Торги состоятся 18 августа.

Продают имущество за долги, должником, которому оно принадлежит, является ООО «Технологии Великого камня».

В объявлении беспилотный электромобиль значится как арестованное имущество. Делом занялся орган принудительного исполнения (ОПИ ГУ юстиции Миноблисполкома) в лице судебного исполнителя.

Автобус разработан по технологии ученых из Сингапура. Максимальная скорость – 40 км/ч, однако безопасная эксплуатационная скорость несколько ниже – в районе 25 км/ч. Запас хода беспилотного электробуса – около 180 км. Полная зарядка занимает не более 4 часов. Управлять можно в двух режимах: полностью беспилотном и ручном.

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