Богдан Яременко: Устранение Лукашенко могло бы стать одной из целей украинской военной кампании 5 3.08.2022, 17:22

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БОГДАН ЯРЕМЕНКО

Вопрос о разрыве дипломатических отношений даже не должен возникать.

Украинский народный депутат от правящей партии «Слуга народа» Богдан Яременко в «Фейсбуке» выразил мнение, что Украина, как минимум, должна была давно разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко:

— Заход вооруженных формирований РФ на территорию Украины из Беларуси, регулярные пуски ракет по Украине с территории и воздушного пространства этого государства — это повод даже не для разрыва дипломатических отношений, а для объявления войны.

Международное право четко определяет предоставление своей территории для осуществления вооруженной агрессии против другого государства одной из форм вооруженной агрессии. Поэтому Беларусь, хоть и без объявления войны, принимает в ней участие с 24 февраля 2022 года.

Вступление Беларуси в войну против Украины на стороне России — это и есть тот самый важный политический факт, что позволяет четко определять новый этап внешней агрессии против нашего государства, которая продолжается с февраля 2014 года.

Участие Беларуси в войне против Украины не сводится исключительно к предоставлению своей территории для перемещения и развертывания российских войск. Беларусь и Россия являются союзными государствами, осуществляющие скоординированную политику в сфере обороны и безопасности. Беларусь и Россия имеют общее командование средствами ПВО. Белорусские войска совершают демонстративные и провокационные военные приготовления вдоль границы с Украиной, что не позволяет Украине сосредоточить имеющиеся силы и средства на других участках фронта.

Пересечение украинской границы белорусскими войсками — это единственный нереализованный до сих пор Беларусью способ осуществления вооруженной агрессии против Украины. Но, повторюсь, правила военного искусства и международное право вовсе не предусматривают потребности реализации этого шага для того, чтобы определить Беларусь государством-агрессором.

И это, конечно, придает Украине полное право использовать по Беларуси и ее военным активам оружие с целью самозащиты и обороны.

С военной точки зрения, объявление войны Беларуси создало бы Украине как ряд проблем, так и преимуществ. Военные действия вдоль украинско-белорусской границы существенно активизировались бы, что создало бы нашему государству и ВСУ ряд дополнительных серьезных хлопот, но зато ВСУ получили бы право активно работать по вражеской военной инфраструктуре. Кроме этого, что, возможно, даже более важно, Украина получила бы право на вооруженную поддержку белорусской оппозиции. Как по мне, смена политического режима в Беларуси путем устранения узурпатора и его приспешников вполне могла бы быть одной из целей военной кампании.

Но все это я говорю вовсе не для того, чтобы призывать начинать боевые действия против Беларуси. Связанные с этим угрозы, по моему мнению, серьезно превышают выгоды от формализации права наносить огневые удары по территории Беларуси.

Моя мысль заключается в другом — на том этапе, когда актуальным является вопрос начинать или не начинать боевые действия в ответ на вооруженную агрессию, вопроса разрыва дипломатических отношений уже не должно бы возникать.

Избегая этого решения Украина подает неверный сигнал для режима Лукашенко, который явно склонен преувеличивать свои возможности и военное значение из-за отсутствия адекватной реакции Украины на вступление Беларуси в войну против нашего государства. Не отвечают — значит боятся. Думаю, именно такой логики придерживается Лукашенко. И это вовсе не способствует сворачиванию враждебной активности с территории Беларуси.

Позиция Украины по этому вопросу (подождем, пока белорусские войска пересекут нашу границу, а тогда разорвем дипломатические отношения) — один из немногих вопросов внешней политики, где мне трудно согласиться с официальным курсом нашего государства.

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