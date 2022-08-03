В Беларусь прибыли боевики из ЧВК «Вагнера»?2
- 3.08.2022, 17:48
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Они будут готовить инструкторов для частной охранной компании.
Читатель сайта Charter97.org сообщил, что сотрудники российской ЧВК «Вагнера» прибыли в Беларусь. Они якобы будут заниматься подготовкой инструкторов в охранную компанию «ГардСервис», которая связана с управделами Лукашенко:
— Сотрудники российской частной военной компании на протяжении 3-4 недель будут делиться боевым опытом, полученным в Сирии, Украине и странах Африки.
Инструкторами станут те, кто прошел внутренний отбор среди всех сотрудников (физическая, психологическая подготовка, но главным критерием при отборе было — подтвердить приверженность кандидата к режиму Лукашенко).
Читатель, который работает в охранной компании, отбор не прошел:
— Мне сказали, что не прошел по политическим признакам из-за «скользких» ответов.
Напомним, ранее в минские хостелы массово заселялись группами молодые крепкие мужчины из России.