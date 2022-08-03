Литовский военный эксперт: Беларусь станет плацдармом для перевалки нелегалов 3.08.2022, 17:53

Офицер запаса литовского спецназа заявил, что скоро начнется новый этап миграционного кризиса.

Литовский военный эксперт, офицер запаса литовских сил специального назначения Ауримас Навис полагает, что скоро начнется новый этап миграционного кризиса.

По его словам, «гибридная атака» на Литву, Польшу и Латвию начнется осенью. Эксперт считает, что Беларуси «уготована роль плацдарма для перевалки мигрантов, которых используют как оружие».

«Теперь воспринимать Беларусь как независимую страну, к сожалению, не приходится. Очевидно, что приказы Минску поступают из Москвы, в том числе по организации канала нелегальной миграции», — выразил мнение Навис.

В то же время он подчеркнул, что правительство Литвы недооценивает угрозу с мигрантами.

При этом военный отметил, что для разведки не пройдет незамеченным перемещение большого количества людей, поэтому время подготовиться к штурмам мигрантов будет.

Выдворение мигрантов

В свою очередь 2 августа министр внутренних дел Литва Агне Билотайте заявила, что правительство не собирается отказываться от политики выдворения нелегальных мигрантов.

По ее словам, за год «было отбито» около 11 тысяч попыток незаконного пересечения границы из Беларуси.

«Судя по всему, если бы не это решение, их могло быть и больше. Теперь вопрос, возможно, риторический, каким могло быть это число. Но мы защищались, и это решение помогло нам, оно было ключевым. Мы действительно не планируем вносить какие-либо изменения, потому что мы должны продолжать защищаться», — сказала она.

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