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В Украине ликвидировали агентурную сеть РФ

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  • 3.08.2022, 18:07
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В Украине ликвидировали агентурную сеть РФ

Ею руководил «Профессор» из Одессы.

СБУ разоблачила и задержали членов межрегиональной агентурной сети ФСБ России, которая передавала оккупантам информацию о военных и стратегических объектах по всей Украине.

Об этом сообщает СБУ.

Руководителем группы оказался житель Одессы. Он был завербован россиянами и получил псевдоним «Профессор».

Он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, привлекая в нее жителей других областей.

ФСБ интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектах критической инфраструктуры в регионах Украины.

СБУ задержала «Профессора» на «горячем» - при доразведке вокруг Одесской военной администрации.

Еще один из агентов этой сети в Ивано-Франковской области также уже задержан. Сейчас решается вопрос относительно сообщения им о подозрении в государственной измене.

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