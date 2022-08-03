В Украине ликвидировали агентурную сеть РФ

В Украине ликвидировали агентурную сеть РФ6
- 3.08.2022, 18:07
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Ею руководил «Профессор» из Одессы.
СБУ разоблачила и задержали членов межрегиональной агентурной сети ФСБ России, которая передавала оккупантам информацию о военных и стратегических объектах по всей Украине.
Об этом сообщает СБУ.
Руководителем группы оказался житель Одессы. Он был завербован россиянами и получил псевдоним «Профессор».
Он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, привлекая в нее жителей других областей.
ФСБ интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектах критической инфраструктуры в регионах Украины.
СБУ задержала «Профессора» на «горячем» - при доразведке вокруг Одесской военной администрации.
Еще один из агентов этой сети в Ивано-Франковской области также уже задержан. Сейчас решается вопрос относительно сообщения им о подозрении в государственной измене.