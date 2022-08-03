До +30°С будет в Беларуси 4 августа 3.08.2022, 18:09

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди по юго-востоку страны и до 30 градусов тепла будет в Беларуси 4 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 4 августа, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по юго-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет от 9 градусов по северо-западу до 18 градусов по юго-востоку. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов.

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