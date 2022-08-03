Под Минском появились гигантские испанские слизни 3 3.08.2022, 18:14

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Фотофакт.

Под Минском появились гигантские испанские слизни. Раньше этих необычных моллюсков видели в московских парках.

Эксперты призывают не трогать гигантских слизней руками. Несмотря на то, что эти моллюски напрямую человеку не вредны, они могут переносить различные болезни.

Длина моллюсков, как сообщается, может достигать 15 сантиметров. Они представляют опасность для экологии региона, так как хорошо размножаются. Лучший способ избавиться от незваных «гостей» — обработать специальным раствором.

Есть версия, что слизней могли ввезти в Россию с юга Европы вместе с посадочным материалом или тропическими фруктами. К нам они, видимо, попали уже оттуда.

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