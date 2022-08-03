В Украине погиб житель Столинского района 5 3.08.2022, 18:16

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Был на стороне «ДНР».

Житель агрогородка Бережное Столинского района погиб в Украине. Как рассказал «Зеркалу» один из местных жителей, 46-летний военный принимал участие в войне на стороне самопровозглашенной «ДНР».

— Он был прапорщиком, служил в Марьиной Горке в силах специальных операций. Затем поехал в Украину, воевал на стороне «ДНР». Был женат, потом развелся, у него есть несовершеннолетний сын, — рассказал один из местных жителей.

Ожидается, что в скором времени мужчину привезут хоронить в Бережное.

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