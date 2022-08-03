У политзаключенного Павла Виноградова обнаружили туберкулез 3.08.2022, 18:25

Павел Виноградов

Ранее у него обнаружили пятно в легких.

У политзаключенного Павла Виноградова обнаружили туберкулез, сообщают правозащитники «Весны».

Ранее у него обнаружили пятно в легких. В колонии Виноградов прошел курс антибиотиков, но это не помогло

Сегодня стало известно, что 28 июля его перевели в оршанскую исправительную колонию №12. Там держат и лечат осужденных, больных активной формой туберкулеза.

Также правозащитники сообщают, что политзаключенного лишили длительного свидания за сон днем. Сейчас Виноградов официально признан «злостным нарушителем режима».

Виноградов осужден закрытым судом на 5 лет колонии. Известно, что уголовное дело на него вели по ст. 130 (разжигание социальной розни), ч. 2 ст. 367 (клевета на президента) и ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

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