Bloomberg: Контрнаступление Украины на юге определит, кто победит в войне 1 3.08.2022, 18:29

Украина готовится к атаке в этом направлении.

Российская война против Украины вступает в третью фазу, которая может оказаться решающей. Первой была провальная попытка России устроить блицкриг, результатом которого было бы уничтожение украинского государства. В ходе второй фазы Москва пыталась захватить весь Донбасс. Эти попытки до сих пор продолжаются, несмотря на безвыходное положение.

И вот во время третьей фазы состоится долгожданное украинское контрнаступление на юге. Если Украина сможет вернуть себе территории, не вкладывая в это слишком много, это может стать переломом в войне в ее пользу. Если этого не произойдет, тогда Киев ждет холодная зима.

Об этом в статье для Bloomberg пишет профессор Школы передовых международных исследований в Университете Джона Хопкинса Гэл Брандс. Холод, безусловно, играет критически важную роль в стратегии Владимира Путина. Он верит, что время до сих пор на стороне России, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. До конца этого года у западных демократий иссякнут запасы оружия и боеприпасов, необходимых Киеву. Они также устанут вливать еще больше денег в украинскую экономику, которая уже присмерти.

Тем временем глобальные нарушения, вызванные срывом поставок зерна из Украины, усугубятся, даже если шаткое соглашение о возобновлении продовольственного экспорта из Одессы будет выполнено. Европа будет дрожать, поскольку зимой газа не хватит. Тем более что Путин умышленно перекрывает краны, чтобы страны на континенте не смогли накопить запасы до начала холодного сезона. Он делает ставку на то, что экономический дискомфорт заставит Запад пойти на уступки, прежде чем Россию постигнет экономическая катастрофа.

Путин рассчитывает, что в таких условиях помощь, которую Украина получает от демократического мира, испарится. Давление на Киев с требованием согласиться на перемирие усилится. Москва потом сможет объявить победу на том основании, что она получила контроль над большей частью украинской территории, чем у нее было до 24 февраля. Россия также может использовать эти оккупированные территории, чтобы перегруппироваться для новой атаки в следующем году или даже через несколько лет, чтобы выгнать правительство из Киева или разрушить окончательно украинскую экономику, оккупировав Одессу. Это может оказаться пирровой победой для Путина, учитывая, какие потери понесла Россия. Но для расчлененной Украины это будет крах.

Именно поэтому украинское контрнаступление на юге так важно. Не секрет, что Украина готовится к атаке в этом направлении. Правительство Владимира Зеленского предупредило граждан, чтобы они покинули регион, а также начало работу по изоляции сил Москвы с помощью дальнобойной артиллерии. Украина уже вернула контроль над несколькими небольшими городками по дороге в Херсон, единственный крупный город, который Россия смогла оккупировать без чрезвычайно больших потерь в ходе масштабного наступления.

Несмотря на то, что конфликт в Украине замедлился до войны на истощение, контрнаступление на юге очень срочное. Украине нужно освободить эти территории, прежде чем Россия их аннексирует, нарушая международный закон. Если Москва сделает это, возвращение южных регионов станет менее вероятным. Успешное украинское наступление может устранить угрозу возобновления российской атаки на Одессу. Российские транспортные сообщения с Крымом, а также некоторые ключевые военные сооружения будут в радиусе действия украинской артиллерии.

Однако настоящий императив контрнаступления носит психологический характер. Военные аналитики Майкл Кофмэн и Лоренс Фридмэн подчеркнули, что обе стороны пытаются повлиять на мнение мира о том, к чему эта война ведет. Украине нужно показать западным сторонникам, что она способна в конце концов победить, чтобы они продолжали поддерживать Киев, обеспечивая его всем необходимым для будущих атак, несмотря на то, что экономическая и военная цена растет.

Если Украина сможет это сделать, то время будет на ее стороне. Последние исследования Йельской школы управления показали, что правительственные санкции и бегство частных компаний ведут экономику Путина в пропасть. Если война продолжится и в 2023 году, российскому автократу придется разбираться с истощенной и немотивированной армией, разве что он объявит широкомасштабную мобилизацию россиян, полную политических рисков для него. Но окно возможностей для Украины не будет открыто вечно. Из-за приближающихся среднесрочных выборов в США и вспышки новых глобальных кризисов, борьба Киева может стать проблемой вчерашнего дня.

У правительства Зеленского есть неплохие шансы добиться успеха. Российские силы в оккупированном Херсоне застряли на правом берегу Днепра, которая отрезает от них от подкрепления на украинском юге. Украинская армия может изолировать эти войска, уничтожив все мосты через реку с помощью дальнобойной артиллерии. Лишенные поставок российские подразделения окажутся в очень сложных условиях, чтобы удержать враждебно настроенный город на фоне сочетания хорошо спланированного украинского наступления и усиления партизанского насилия.

Но чтобы Украина преуспела, ей нужно сократить свои амбиции. Даже ограниченное наступление будет требовать от украинской армии овладеть операциями объединенных войск, а это значит улучшить синхронизацию пехоты, механизированных сил, артиллерии и ВВС. Чрезмерное давление тоже может иметь неприятные последствия.

К примеру, украинские войска могут попытаться перейти Днепр и пойти в наступление на Крым после Херсона. А конце концов, полуостров – это украинская территория. Но попытка пересечь реку в ходе битвы против способного врага может вылиться в значительные потери. Истощенным украинским войском может не хватить силы противостоять укрепленным отрядам России на другой стороне реки. Или Киев может решить начать наступление на юго-восток, чтобы уничтожить сухопутный коридор, соединяющий оккупированные части Донбасса и Крым. Но таким образом украинские силы рискуют оказаться сами в окружении, особенно ввиду того, что Россия перебрасывает отряды из Донбасса на юг.

Провал наступления, который закончится отступлением, будет катастрофой для Украины, потому что ее армия будет ослаблена, равно как и дипломатический фронт. Также если Киев бросит в бой на юге слишком большую часть своих мотивированных, но истощенных сил, он может оказаться уязвимым к восстановленному российскому наступлению на востоке. Украина до сих пор воевала смело и разумно, что позволило ей сдержать гораздо более сильного врага. Следующее критически важное испытание для Киева – это взять на себя инициативу без потери баланса.

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