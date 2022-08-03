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Площадь лесных пожаров в России превысила территорию Бельгии

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  • 3.08.2022, 19:32
Площадь лесных пожаров в России превысила территорию Бельгии

Почти половина всех пожаров приходится на Хабаровский край.

В результате пожаров в России с начала года сгорело более 3,5 млн гектаров леса. Такие данные представило Федеральное агентство лесного хозяйства («Авиалесоохрана»). Учитывались как активные очаги, так и те, от тушения которых отказались.

Почти половина всех пожаров приходится на Хабаровский край — 1,77 млн гектаров, или 2,24% от всего региона. Причем сейчас там горит почти 768 тысяч гектаров леса, а тушится лишь около 3,9 тысячи га (0,5%). На территории края действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Вторым наиболее пострадавшим регионом является Сибирь. В частности, режим ЧС также объявлен в Республике Саха, где огонь прошел почти 586 тысяч гектаров. За ней идет Красноярский край (182,5 тысячи гектаров) и Иркутская область (171,8 тысячи гектаров). Кроме того, 199 тысяч гектаров сгорело в Амурской области.

Помимо Хабаровского края и Республики Саха, режим ЧС объявлен еще в 5 субъектах России: Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, в Катангском муниципальном образовании Иркутской области, в Среднеканском муниципальном образовании Магаданской области, в Охинском муниципальном образовании Сахалинской области. На 3 августа в тушении задействованы 3828 человек, 288 единиц техники и 30 воздушных судов.

На прошлой неделе «Гринпис России» опубликовал аэрофотосъемку лесного пожара в Иркутской области, охватившего более 40 тысяч гектаров. По данным организации, он не упоминается ни в каких записях, которые ведет «Авиалесоохрана». «Это яркий пример того, как официальные сообщения о существующих пожарах и их тушении не в полной мере отражают реальную ситуацию», — отметил «Гринпис».

Уже сейчас площадь сгоревших лесов в России превысила размеры Бельгии, Молдовы, Словении, Черногории и Израиля.

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