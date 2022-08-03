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В Беларуси запретили продавать одежду польской марки Reserved

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  • 3.08.2022, 19:36
  • 2,036
В Беларуси запретили продавать одежду польской марки Reserved

Что не понравилось Госстандарту?

В Беларуси продолжают выявлять товары, не соответствующие показателям безопасности и качества. Актуальную информацию публикует официальные телеграм-канал Госстандарта.

Так, накануне Charter97.org писал о том, что в Беларуси запретили продавать одежду и обувь польского бренда Sinsay. А в среду, 3 августа, в Госстандарте еще раз обновили перечень запрещенной к реализации продукции и добавили уже одежду и обувь от другого популярного польского бренда одежды - Reserved.

Пока под запрет попали только несколько видов детской одежды от Reserved: брюки для девочек из-за низкой проницаемости материала менее 1 дм3/м2с при норме не менее 70 дм3/м2с для материалов с полиуретановыми нитями. Еще блузка для девочек из-за гигроскопичности около 3,2% при норме не менее 8%. Также ранее не прошли проверку детские полуботинки из-за состава стелек.

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