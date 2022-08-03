Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе операции «Возмездие»
- 3.08.2022, 19:40
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Баку требует полной демилитаризации Нагорного Карабаха.
В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что были взяты несколько высот и нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Верхний Оратаг (Нагорный Карабах).
«В результате была уничтожена и ранена живая сила армянских вооружённых формирований, а также уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов», — сообщили в ведомстве.
Один из азербайджанских солдат погиб в результате армянского обстрела Нагорного Карабаха. В результате Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе операции «Возмездие». Азербайджан требует полной демилитаризации Нагорного Карабаха.