Сколько хлеба не могут продать в магазинах Беларуси и что с ним делают дальше 3.08.2022, 19:58

Хлебозаводы реагируют по-разному.

Хлеб — самый популярный продукт в Беларуси. При этом сотни тысяч тонн хлебобулочных изделий в стране ежегодно не продаются. Onlíner https://money.onliner.by/2022/08/03/skolko-xleba-ne-mogut-prodat-v-magazinax-i-chto-s-nim-delayut-dalshe) выяснил, почему так происходит и как эта проблема может коснуться населения.

Убытки от утилизации

Белорусы видят хлеб в магазинах почти всегда. За кадром остается другая сторона бизнеса, связанная с производством этого продукта. Хлебобулочные изделия — скоропортящиеся, часто их срок годности находится в диапазоне от 12 часов до пяти суток. Если этот товар не продается, розница часто возвращает его хлебозаводам.

Статистика говорит, что ежегодно в стране не реализуются огромные объемы хлебобулочных изделий.

По данным крупнейших отечественных предприятий хлебопекарной отрасли, в 2020 году торговые сети вернули хлебозаводам 262,9 тыс. тонн хлебобулочных и 19,1 тыс. тонн кондитерских изделий, примерно столько же — и в 2021 году: 274,8 тыс. тонн и 22,1 тыс. тонн соответственно.

Таким образом, за два года в стране не было продано более полумиллиона тонн хлебобулочных изделий и более 40 тыс. тонн кондитерской продукции.

Тема оказалась настолько заметной и важной, что теперь ею занялись законодатели. Ведь непроданная хлебобулочная и кондитерская продукция — это убытки хлебозаводов.

Объем непроданных товаров (в зависимости от магазина) сильно отличается, но по отдельным торговым сетям возврат хлебобулочных изделий достигает почти 20% от стоимости поставленных товаров, кондитерских — до 16,7%.

«В результате отечественные организации хлебопекарной отрасли из года в год вынуждены терять вследствие таких возвратов миллионы рублей», — отмечают авторы подготовленного законопроекта, который касается изменений условий торговли. Такие потери хлебозаводов законодатели называют «убытками от утилизации».

Хлеб для рыб и оленей

Что же происходит со скоропортящейся продукцией, которая своевременно не продается? Хлебозаводы реагируют по-разному.

«Мы забираем ее за сутки до истечения срока годности. Если на сухарь, значит, потом его реализуем населению, но опять-таки мы не получаем тех денег, которые рассчитывали получить, выпуская хлеб», — рассказал Onlíner топ-менеджер хлебозавода, пожелавший остаться неназванным.

Непроданный хлеб также уходит на корм животным, сообщил другой представитель хлебопекарной отрасли.

«Мы нереализованную продукцию выкупаем и по разным ценам продаем другим организациям: и на корм рыбам, и на корм оленям, и колхозам, но эта продукция не попадает обратно в производство», — пояснил топ-менеджер хлебозавода.

Естественно, ситуация, когда производители отдают непроданный хлеб на корм животным, прибыли хлебозаводам не приносит, а лишь позволяет снизить их убытки.

Чтобы сократить потери, хлебозаводы предлагают запретить магазинам возвращать производителям непроданный хлеб. Кстати, законопроект по вопросам торговли, который уже подготовлен, эту норму содержит.

«Может, после введения запрета магазины станут более точно оформлять заявки на продукцию, а так они думают: лучше на всякий случай закажем больше хлеба, ведь, если не продадим, можно обратно вернуть», — отметил в комментарии Onlíner топ-менеджер хлебозавода.

Нет хлеба — народ волнуется

Владелец сети продовольственных магазинов, сопредседатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов отмечает, что некоторые столичные хлебозаводы уже не принимают от магазинов хлеб обратно.

«Однако в целом по всей республике вводить запрет на возврат магазинами нереализованной продовольственной продукции нецелесообразно. Это может сузить ассортимент товаров на полках магазинов и вызвать социальное недовольство», — считает Виктор Маргелов.

В качестве примера он привел ситуацию в Кричеве.

«Там пару недель назад было заседание исполкома и поднимали проблему, что торговые организации подстраховываются и, чтобы снизить возможные потери, стали заказывать меньше хлеба. В результате вечером хлеб стало сложно купить, и это вызвало недовольство людей», — рассказал Виктор Маргелов.

Поскольку хлеб — продукция социально значимая, представители исполкомов обращают внимание на то, чтобы этот продукт питания был всегда в продаже, в том числе и вечером, сообщил владелец продовольственной сети.

«Если мы исходим из того, что хлеб в магазинах должен быть всегда: и утром, и днем, и вечером — причем в широком ассортименте, то нужно признать, что остатки в этом случае будут всегда. И какими они будут, предсказать порой невозможно», — подчеркивает Виктор Маргелов.

По его словам, даже погодные условия влияют на продажи хлеба.

«Соответственно, если остатки будут всегда, нужно принимать государственное решение по хлебу. Например, нужно разрешить магазинам продавать по сниженным ценам нереализованный хлеб», — резюмировал Виктор Маргелов.

Как решится в конечном счете хлебная проблема? Как изменения условий работы хлебозаводов и торговли повлияет на утилизацию, наличие и ассортимент хлебобулочных изделий? Сейчас законопроект о розничной торговле, который касается условий продаж хлебобулочной продукции, еще дорабатывается.

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