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На свободу вышел политзаключенный, осужденный за надпись «Не забудем»

  • 3.08.2022, 20:07
  • 3,208
На свободу вышел политзаключенный, осужденный за надпись «Не забудем»
Игорь Самусенко

Он полностью отбыл срок.

На свободу вышел политзаключенный Игорь Самусенко, осужденный за надпись «Не забудем» возле станции метро «Пушкинская» в Минске, пишут правозащитники «Весны».

Игоря задержали 22 октября 2020 года. Он сделал надпись возле народного мемориала в память Александра Тарайковского, погибшего 10 августа 2020-го во время протестов.

Самусенко обвинили в хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК) и приговорили к полутора годам «химии». Срок он отбывал в исправительном учреждении открытого типа №21 в Мозыре. На свободу политзаключенный вышел 14 июля.

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