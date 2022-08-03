На свободу вышел политзаключенный, осужденный за надпись «Не забудем»
- 3.08.2022, 20:07
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Он полностью отбыл срок.
На свободу вышел политзаключенный Игорь Самусенко, осужденный за надпись «Не забудем» возле станции метро «Пушкинская» в Минске, пишут правозащитники «Весны».
Игоря задержали 22 октября 2020 года. Он сделал надпись возле народного мемориала в память Александра Тарайковского, погибшего 10 августа 2020-го во время протестов.
Самусенко обвинили в хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК) и приговорили к полутора годам «химии». Срок он отбывал в исправительном учреждении открытого типа №21 в Мозыре. На свободу политзаключенный вышел 14 июля.