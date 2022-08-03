Шольц пересмотрел мнение о закрытии последних АЭС в Германии 8 3.08.2022, 20:14

4,180

Олаф Шольц

АЭС помогут восполнить дефицит поставок российского газа.

Закрытие трех последних АЭС в Германии, запланированное на конец 2022 года, придется отложить. Об этом в среду, 3 августа, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время осмотра газовой турбины Северного потока, которую Россия использовала как причину для начала газового шантажа.

«Это может иметь смысл, потому что уровень развития возобновляемой энергетики очень отличается в разных федеральных землях, в Баварии, например, очень медленно развивается ветряная энергетика», — отметил он.

Газохранилища страны быстро заполняются и уровень газа у них уже выше прошлых лет, заявил Шольц во время осмотра турбины Siemens для Северного потока. Глава немецкого правительства исключил возможность запуска газопровода Северный поток-2, вопреки тому, что Кремль пытается подтолкнуть Германию к этому.

Отметим, в прошлом месяце Шольц в Бундестаге говорил, что продление срока службы немецких АЭС не нужно. Он отмечал, что их отключение не повлияет на энергосистему.

Однако теперь ситуация изменилась, и Германия вынуждена искать дополнительные источники энергии, чтобы восполнить дефицит, возникший из-за резкого сокращения поставок природного газа из РФ.

Напомним, на сегодняшний день Германия сократила долю российского газа в импорте с 55% до 30%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».