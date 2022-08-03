В Беларуси собираются внести изменения в продажи некоторых товаров 3.08.2022, 20:26

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В том числе алкоголя.

В Беларуси намерены внести изменения в продажи некоторых товаров. Отмечается, что на общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства «Об изменении постановлений Совета министров Республики Беларусь по вопросам продажи товаров». Информация появилась на Национальном правовом портале.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выступило инициатором поправок.

В частности, предлагается внести изменения в Правила продажи отдельных видов товаров. Свои предложения и замечания по проекту можно написать на Правовом форуме Беларуси. Обсуждение будет открыто с 3 августа и продлится до 13 августа.

Правила продажи отдельных видов товаров намерены дополнить запретом на размещение алкоголя на кассах и на стеллажах и другом торговом оборудовании, которое стоит вплотную к месту, где покупатель платит за товары.

Отмечается, что, если ограничения будут введены, то они не коснутся общепита, а также затронут не все магазины. Так, исключение сделают владельцам тех магазинов, у которых торговая площадь составляет менее 400 квадратных метров.

Также исключение собираются сделать для магазинов беспошлинной торговли, торговых точек, находящихся в сельской местности, автолавок и фирменных и специализированных торговых точек, для которых алкоголь – основной товар.

Помимо этого, в правила намерены добавить пункт, который обяжет владельцев автомагазинов создать покупателям условия для того, чтобы упаковывать товар.

Вместе с тем, новым будет также требование визуально отграничивать и обозначать надписью «Государственная символика» товары с государственной символикой – гербы, флаги, постеры с гимном.

Новшества затронут также продажу творога и сливочного масла на рынках. С учетом возникновения случаев продажи фальсифицированных товаров под видом весового творога и сливочного масла документом предлагается внести запрет на продажи таких товаров на рынках.

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