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На случай вторжения из Беларуси: на Ровненщине готовят план эвакуации населения

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  • 3.08.2022, 20:36
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На случай вторжения из Беларуси: на Ровненщине готовят план эвакуации населения

В области составляют план действий при наихудшем развитии событий.

В Ровненской области готовят план эвакуации населения на случай, если враг снова попытается осуществить вторжение в Украину с территории Беларуси.

Об этом «Суспильному» сообщил первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей Подолин.

В ОВА разрабатывают план действий при наихудшем развитии событий, именно для этого на Ровненщине проводилось совещание с представителями райадминистраций и силовиками.

«Мы ни на минуту не отвергаем угрозы со стороны Беларуси. Продолжаем мониторить ситуацию на границе, усиливать систему гражданской защиты, прежде всего объекты укрытия. А на случай наихудшего сценария у нас есть утвержденный план для эвакуации гражданского населения», — заявил Подолин.

Согласно плану, в случае возможного вторжения эвакуация, прежде всего, начнется с Сарненского и Варашского районов. В тергромадах создали эвакуационные пункты, жителей региона планируют оперативно информировать о необходимости эвакуироваться. План эвакуации будут дополнять и дорабатывать и в дальнейшем.

«В первую очередь — это социально незащищенные люди, у которых нет родственников, нет транспорта, которые находятся в спецучреждениях, которым нужна помощь власти. Мы понимаем, что на севере нашей области почти у каждой семьи есть автотранспорт, понимаем, куда перемещаться, чтобы не было скопления, чтобы это были, по возможности, организованные колонны, которые будут сопровождаться полицией. Также мы понимаем, какой нам транспорт, его количество и материальный резерв нужен», — рассказал Подолин.

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