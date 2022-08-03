Соцсети Арестовича признали «экстремистскими» в Беларуси 8 3.08.2022, 21:00

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Алексей Арестович

Такое решение вынес Могилевский суд.

В Беларуси признали «экстремистскими» страницы советника президента Украины Алексея Арестовича в социальных сетях.

Об этом свидетельствует список, опубликованный на сайте министерства информации.

Так, суд Ленинского района города Могилев 27 июля принял решение о признании экстремистскими Youtube-канала Alexey Arestovych, страницы alexey.arestovich в Instagram, его аккаунт в Facebook и Telegram Arestovich/Official и Arestovich | Алексей Арестович.

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