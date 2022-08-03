Соцсети Арестовича признали «экстремистскими» в Беларуси

Соцсети Арестовича признали «экстремистскими» в Беларуси8
- 3.08.2022, 21:00
- 3,286
Такое решение вынес Могилевский суд.
В Беларуси признали «экстремистскими» страницы советника президента Украины Алексея Арестовича в социальных сетях.
Об этом свидетельствует список, опубликованный на сайте министерства информации.
Так, суд Ленинского района города Могилев 27 июля принял решение о признании экстремистскими Youtube-канала Alexey Arestovych, страницы alexey.arestovich в Instagram, его аккаунт в Facebook и Telegram Arestovich/Official и Arestovich | Алексей Арестович.