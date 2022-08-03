Беларусь – пятая с конца в рейтинге качества здравоохранения 1 3.08.2022, 20:56

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На первом месте расположился Тайвань.

Опубликован рейтинг стран по уровню здравоохранения. В нем сравнили показатели 96 государств. Беларусь – пятая с конца в рейтинге. Нашу страну обошли Казахстан, РФ, Армения и Грузия.

Таким образом, за первые шесть месяцев 2022 года лидирует Тайвань с индексом 86,04. В тройку стран с лучшим индексом здравоохранения также вошли Южная Корея и Япония – 83,04 и 80,52 соответственно.

Наихудший индекс здравоохранения отмечен у Мальты – 38,24. Следом идут Венесуэла (39,15) и Бангладеш (41,74).

В разрезе стран ЕАЭС ситуация выглядит следующим образом: Россия заняла 59-е место с индексом 59,86; Армения – 72-е с индексом 55,74; Беларусь – пятая с конца: 92-е место с индексом 46,14.

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