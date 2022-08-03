«Узнали из СМИ, сами в шоке» 4 3.08.2022, 22:00

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Сотрудники «Нордина» о приостановке лицензии.

Минздрав 3 августа заявил о приостановке лицензии медицинского центра «Нордин». Как рассказало ведомство в своем телеграм-канале, причина — многочисленные нарушения: от несоблюдения санитарных норм до «нарушений в порядке обращения наркотических средств».

Работники медцентра, с которыми удалось поговорить «Зеркалу», узнали о приостановке лицензии из СМИ.

— Сами в шоке. Может, позже какую информацию дадут, — сказал нам один из врачей.

— Пока никто ничего не знает. Руководство молчит. По рабочим чатам ходят версии про отжимание бизнеса. Руководство пока ничего не поясняет, — говорит другой сотрудник медцентра. — Если честно, когда Дмитрия Владимировича в мае задержали, появились такие ощущения, что могут лишить лицензии и вовсе закрыть. Ну и в последнее время премии порезали и зарплаты сократили.

Мы позвонили в колл-центр «Нордина» как физическое лицо. Там ответили, что работают в штатном режиме и ведут запись на даты после 15 августа.

— Мы работаем по-прежнему. Никаких документов от Минздрава о приостановке лицензии мы не получали. Если вдруг что-то изменится, мы вам сообщим или же эта информация появится на сайте, — сказали в колл-центре.

Оперативный комментарий от руководства медцентра нам получить не удалось. Как только мы его получим, сразу же опубликуем.

Напомним, 13 мая в медцентр с обысками приходили сотрудники ДФР, на допрос отвозили основателей медцентра — известного доктора Дмитрия Сайкова, его жену и даже двух сыновей. По словам наших собеседников вопросы возникли к ИП, которые были оформлены на Дмитрия и Ирину Сайковых. Через эти ИП были оформлены несколько точек у метро по продаже мясных продуктов. Также силовики допрашивали и композитора Святослава Позняка, который писал песни для Сайкова.

А 18 мая на ОНТ вышел сюжет, в котором замначальника управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев заявил, что «клиника 10 лет систематически оказывала услуги без наличия лицензии». Речь идет об ортопедических манипуляциях, которые проводили «в операционных, не предназначенных для этого».

Медцентр также обвинили в размещении на сайте рекламы нелегальных услуг, причем «для придания законности и сокрытия информации ортопедические вмешательства включали в прейскурант хирургических, чтобы проверяющие не заметили». Также сообщается, что КГК в ходе проверки в «Нордине» вскрыл факты уклонения от уплаты налогов на внушительную сумму — более 500 тысяч рублей.

— Вину руководство медцентра признало, ущерб готово погасить, — утверждал телеканал.

Медцентр «Нордин» работает в Беларуси 19 лет. В его штате — более 450 сотрудников. Но этот медцентр не первый, попавший под пристальное внимание властей: ранее Минздрав приостановил с 16 мая действие лицензий на медицинскую деятельность «Клиники А1» и «Лодэ», объяснив это нарушением законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемическом благополучии и о лицензировании.

Приостановки лицензий для медцентров не прошли бесследно. Буквально в начале июля сотрудники медцентра «Лодэ» рассказывали «Зеркалу» о проблемах с выплатой отпускных. Один из руководителей компании в начале июля подтвердил: счета «Лодэ» арестованы.

А вот «Клиника А1» после проверки и вовсе закрывается. Как выяснилось, случился конфликт руководителей. Из-за этого один из них написал жалобу в Минздрав на свою же компанию.

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