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У россиян при въезде в Финляндию отбирают дроны и навигаторы

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  • 3.08.2022, 22:03
  • 4,748
У россиян при въезде в Финляндию отбирают дроны и навигаторы

Названа причина.

Таможенная служба Финляндии в конце июля провела в пунктах пересечения границы усиленные проверки в отношении людей, направляющихся в Россию. Во время проверок были конфискованы дроны и навигаторы.

Об этом пишет местное издание Yle.

Всего было проведено более 2,5 тысяч проверок в отношении россиян. Около сотни проверок привели к дополнительным мерам из-за санкций.

Во время осмотра сотрудники таможни конфисковали у туристов товары, которые могут применяться в промышленных и военных целях. Речь идет о средствах навигации и дронах.

Также у туристов были обнаружены и предметы роскоши, экспорт которых в Россию ограничен.

Сейчас таможня и МИД страны проводят доследственную проверку около 20 дел, связанных с пассажирским транспортом.

По словам директора отдела контроля Микко Гренберга, таможня продолжит усиленный мониторинг и в будущем.

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