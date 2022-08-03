Матюшевский ходит на допросы как на работу, а Каллаур ждет, как решится его судьба 3.08.2022, 23:16

Что с делом БелВЭБа?

Продолжается расследование «дела БелВЭБа», в рамках которого арестовывали топ-менеджмент банка во главе с Василием Матюшевским. Но, в зависимости от результатов следствия, ситуация может повернуться и другой стороной — и зацепить Каллаура.

В конце марта Charter97.org сообщал об арестах топ-менеджмента БелВЭБа во главе с руководителем Василием Матюшевским. Инкриминировать ему могут или уклонение от уплаты налогов, или злоупотребление служебными полномочиями.

Оказалось, что погром — результат личностного конфликта бывших близких друзей: председателя Нацбанка [и бывшего главы БелВЭБ] Павла Каллаура и Василия Матюшевского.

«Наша Нiва» подробно описала эту закрученную историю.

Уже к ночи в тот же день Матюшевского выпустили из ДФР искать деньги на «выкуп» остальных.

Он обратился к Игорю Шувалову — главе российского Внешэкономбанка, тот помог со средствами, в результате за 25 миллионов долларов были выпущены другие сотрудники.

Вместе с этим, Матюшевский был снят с должности главы банка.

Но в скором времени произошла небанальная история: Лукашенко вызвал Матюшевского к себе на совещание по вопросам банковского сектора. Руководитель банковского сектора — Павел Каллаур — при этом на совещании не присутствовал, что редкость.

После этого Матюшевского восстановили в должности руководителя банка, из которого он ушел.

Уже начался август, но, как стало известно «Нашай Ніве», уголовное дело БелВЭБа не закончено и активно расследуется.

«Матюшевский до сих пор ездит в Следственный комитет как на работу», — говорят знакомые с ситуацией.

От того, как в итоге сложится дело, зависит и судьба ее инициатора — председателя Нацбанка Павла Каллаура.

«Каллаур думал (хотя вряд ли хотел такого поворота изначально), что сам выйдет в дамки, а так не получилось — Лукашенко поручил органам «разобраться» и дал отмашку Матюшевскому. А значит, победителей не будет. Соответственно, если окажется, что Матюшевский все же больше прав в этой ситуации, если он обретет вид мученика, то Каллауру придется за это как-то отвечать. А о нем Матюшевскому, наверное, тоже есть, что сказать», — говорят «Нашай Ніве» сведущие из банковского сектора.

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