Военный эксперт: Крымский мост должен быть целью №1 для ВСУ 3.08.2022, 23:55

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Если Украина его «закроет», у ВСУ появится возможность начать операцию.

Крымский мост должен быть главной целью Украины, который без эстакады Крым превращается в остров. Путепровод является главной артерией обеспечения всей группировки РФ. Если не будет моста, они не смогут отступить на оккупированный полуостров. Если мост удастся «закрыть», россияне не смогут решать вопросы своей военной группировки, и тогда появится возможность начать операцию по освобождению захваченной АР. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как сообщает ТСН, в интервью Наталье Мосейчук он рассказал о том, что Крымский мост должен быть главной целью. Все, что попадает по эстакаде, идет в Украину. Если эстакады не будет, российские войска попадут в ловушку и не смогут обеспечивать свою группировку.

«Я считаю, что Крымский мост должен быть целью №1. Все, что заходит через Крымский мост, идет дальше. Подводим Крымский мост и полуостров превращается в остров. Тогда российские войска поймут, что отступать на полуостров — это ловушка. Из него нет выхода. С другой стороны, мы можем заходить, потому что сегодня в Крыму сухопутных войск практически нет — там транзит. Все, что заходит в Крым, сразу идет на территорию Украины. Технику Генштаб должен оценить ситуацию: если мы закрываем Крымский мост и делаем невозможным подкормку этой группировки, возможно, будет смысл зайти дальше и начать освободительную операцию Крыма», — объяснил Жданов.

Также он добавил, что Крымский мост упирается в украинский берег, Украина еще до 2014 года провела демаркацию границ.

«Там граница четко определена. Поэтому фарватер оказался на нашей половине. РФ до 2014 года платила деньги за каждый проход по Керченскому проливу. Все к демаркационной линии — это наша территория. То место, где Крымский мост упирается в наш берег, это наша территория», — подчеркнул Олег Жданов.

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