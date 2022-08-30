Вучич: Сербия может позволить себе альтернативу российскому топливу 30.08.2022, 0:45

Александр Вучич

Сербия планирует закупать газ в Азербайджане.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что у Сербии есть достаточно средств, чтобы обеспечить альтернативы российским энергоносителям и справиться с нехваткой поставок, ожидаемой в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Reuters (перевод — liga.net).

Как отмечается, Сербия сильно зависит от российской нефти и газа, и, по словам Вучича, страна искала источники топлива везде, где только могла.

- Мы должны заплатить цену войны на европейской земле, – сказал он, но добавил, что люди не пострадают, поскольку национальная финансовая система справится. – Мы будем брать нефть у Ирака ... Я попытаюсь поговорить и с Венесуэлой. Мы возьмем откуда угодно. Мы не брезгливы.

Сообщается, что Сербия также планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году и увеличила количество газа, которое она хранит в хранилищах. Вучич сказал, что у страны в хранилищах накоплено газа на 60 дней – 607 млн кубометров.

Сербия также нуждается в дополнительных закупках угля для тепловых электростанций, которые обеспечивают почти 70% электроэнергии страны.

Вучич сказал, что Сербия стремится купить около 2 млн тонн нефти даже в Китае и Индонезии и что у нее есть на это деньги.

23 августа сообщалось, что Сербия из-за санкций ЕС останется без российской нефти с ноября.

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