Жданов: ВСУ способны закончить войну не за годы, а за месяцы 30.08.2022, 2:01

Олег Жданов

Украинские защитники могут освободить все захваченные территории, уверен эксперт.

Вооруженные силы Украины способны закончить развязанную Россией войну за месяцы, не за годы. Военный эксперт Олег Жданов назвал главное условие для такого развития событий, оценивая шансы на освобождение всех украинских территорий, пишет «Униан».

- Все перспективы у нас есть. Особенно если нам дадут оружие, то мы можем вообще сотворить чудеса и закончить эту войну не за годы, а за месяцы. Но вопрос наличия вооружения, – заявил он.

Жданов отметил, что ВСУ способны освободить все территории Украины.

- Мы можем развивать наступление не только в этих областях (Запорожской, Харьковской, Херсонской). Если оно будет и будет успешным, то я думаю, что мы можем добиться намного большего, = добавил эксперт.

- В 2014 году мы отказались от вооруженного противостояния с Российской Федерацией. Мы пошли дипломатическим путем, подписали Минск-2. Это завело нас в этот тупик, когда мы были связаны по рукам и ногам в плане военного решения этого вопроса. А пока шла политическая тягомотина, Российская Федерация собирала армию и строила укрепления. А мы разводили войска, что сразу в 2015 году, потом в 2019 году вернулись к разведению. И постоянно все восемь лет мы были инициаторами прекращения огня в одностороннем порядке. Ну, вот мы и получили, – считает Жданов.

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