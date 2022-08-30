Мэр Николаева показал, чем начинена российская ракета, которая попала в город
- 30.08.2022, 3:48
В понедельник Николаев попал под массированный обстрел.
Мэр Николаева Александр Сенкевич показал, чем начинена российская ракета, которая попала 29 августа в город во время обстрела со стороны оккупантов. Фото содержимого ракеты Сенкевич опубликовал в Telegram.
- Вот таким железом была наполнена ракета, которая сегодня попала в парк в центре города. К счастью, рядом не было людей, потому здесь обошлось без жертв, – написал он.
В результате массированного обстрела Николаева 29 августа погибли два человека, 24 получили ранения. В город попало 12 ракет.