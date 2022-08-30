закрыть
30 августа 2022, вторник, 3:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мэр Николаева показал, чем начинена российская ракета, которая попала в город

  • 30.08.2022, 3:48
Мэр Николаева показал, чем начинена российская ракета, которая попала в город

В понедельник Николаев попал под массированный обстрел.

Мэр Николаева Александр Сенкевич показал, чем начинена российская ракета, которая попала 29 августа в город во время обстрела со стороны оккупантов. Фото содержимого ракеты Сенкевич опубликовал в Telegram.

- Вот таким железом была наполнена ракета, которая сегодня попала в парк в центре города. К счастью, рядом не было людей, потому здесь обошлось без жертв, – написал он.

В результате массированного обстрела Николаева 29 августа погибли два человека, 24 получили ранения. В город попало 12 ракет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза