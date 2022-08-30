Украинские военные на юге разбили много живой силы и техники врага

Украинские военные на юге разбили много живой силы и техники врага1
- 30.08.2022, 7:36
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Ликвидировано более 80 оккупантов.
На юге Украины за сутки украинскими защитниками было уничтожено более 80 российских захватчиков и 30 единиц вражеской техники. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook.
Там подчеркнули, что ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе Херсонской области.
«Переправу, что враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожено», - отметили военные.
Кроме того, были уничтожены:
зенитно-ракетная система С-300
два танка Т-72
11 гаубиц «Мста-Б»
три реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган»
тяжелая огнеметная система «Солнцепек»
самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С»
самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С»
120 мм мобильный миномет
самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С»
противотанковая управляемая ракета
шесть единиц бронированной техники
три склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.
Также ликвидированы 82 россиянина.
«Обстановка в операционной зоне стабильно напряженная, враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается проводить ротацию подразделений», - проинформировали военные.