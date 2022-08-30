закрыть
30 августа 2022, вторник, 9:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные на юге разбили много живой силы и техники врага

1
  • 30.08.2022, 7:36
  • 4,906
Украинские военные на юге разбили много живой силы и техники врага

Ликвидировано более 80 оккупантов.

На юге Украины за сутки украинскими защитниками было уничтожено более 80 российских захватчиков и 30 единиц вражеской техники. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook.

Там подчеркнули, что ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе Херсонской области.

«Переправу, что враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожено», - отметили военные.

Кроме того, были уничтожены:

зенитно-ракетная система С-300

два танка Т-72

11 гаубиц «Мста-Б»

три реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган»

тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С»

самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С»

120 мм мобильный миномет

самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С»

противотанковая управляемая ракета

шесть единиц бронированной техники

три склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

Также ликвидированы 82 россиянина.

«Обстановка в операционной зоне стабильно напряженная, враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается проводить ротацию подразделений», - проинформировали военные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза