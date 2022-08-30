Украинские военные на юге разбили много живой силы и техники врага 1 30.08.2022, 7:36

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Ликвидировано более 80 оккупантов.

На юге Украины за сутки украинскими защитниками было уничтожено более 80 российских захватчиков и 30 единиц вражеской техники. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook.

Там подчеркнули, что ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе Херсонской области.

«Переправу, что враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожено», - отметили военные.

Кроме того, были уничтожены:

зенитно-ракетная система С-300

два танка Т-72

11 гаубиц «Мста-Б»

три реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган»

тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С»

самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С»

120 мм мобильный миномет

самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С»

противотанковая управляемая ракета

шесть единиц бронированной техники

три склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

Также ликвидированы 82 россиянина.

«Обстановка в операционной зоне стабильно напряженная, враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается проводить ротацию подразделений», - проинформировали военные.

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