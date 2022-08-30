В Новой Каховке горит штаб с офицерами армии РФ 1 30.08.2022, 7:41

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Местные жители сообщают о попадании в три важных объекта.

29 августа вечером в Новой Каховке прогремели взрывы. Местные жители заметили мощную вспышку, после которой во все стороны начали разлетаться горящие снаряды.

Информация обнародована в Telegram-канале «Х* Херсон».

Первая информация о прилетах на позиции оккупантов появилась около 21:40.

На опубликованных видеозаписях заметно, что взрыв достаточно мощный: в небо над местом попадания поднялось несколькометровое зарево, похожее на фейерверк.

На других видео виден след от снаряда. Пока не понятно, что это: сработало ли ПВО РФ, зафиксирован ли пролет снаряда или детонирует БК.

Местные жители предполагают, что могло произойти попадание в три очень удачных объекта:

железнодорожный мост на Каховской ГЭС;

склад БК армии РФ;

командный штаб, ориентировочно располагавшийся в яхт-клубе. В штабе могло погибнуть значительное количество российских офицеров.

Если взрыв произошел действительно в яхтклубе, то речь может идти о заведении, расположенном на берегу Днепра в 3 км к югу от Каховской ГЭС.

Обновление

РосСМИ «РИА Новости» со ссылкой на оккупационную военную администрацию подтверждает взрыв в Новой Каховке. Утверждается, что есть попадание ракеты в районе Каховской ГЭС. Начался пожар.

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