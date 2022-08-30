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Битва за Херсон: ВСУ перемалывают оккупантов

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  • 30.08.2022, 7:50
  • 16,204
Битва за Херсон: ВСУ перемалывают оккупантов

Российская армия вынуждена отступать под напором украинских военных.

Долгожданное контрнаступление ВСУ в Херсонской области, судя по всему, началось. Украинские воины разгромили ряд важных объектов, а также посредством плотного огня контролируют все мосты через Днепр. Оккупанты страдают от потерь и крайне скованной логистики, что существенно отражается на их боевом духе. Настроения среди российских боевиков и местечковых коллаборационистов близки к панике. О том, стоит ли уже в ближайшее время ожидать выход украинских войск к Херсону, говорится в материале «Апострофа».

В понедельник, 29 августа, стало известно, что ВСУ прорвали первую линию обороны российского оккупационного контингента в Херсонской области, начав контрнаступательные действия по многим направлениям на юге страны.

Украинские защитники выбили с позиций 109 полк боевиков так называемой «ДНР», а за ними сбежали российские десантники. Как сообщают источники в оборонном ведомстве, речь идет о начале широкомасштабных наступательных действий украинской армии сразу по нескольким направлениям.

В Офисе президента Владимира Зеленского попросили журналистов и политиков не создавать нездоровый ажиотаж вокруг этой темы.

«Еще раз главное – до официальных заявлений не нужно делать суперсенсационных заявлений… Прошу также журналистов сегодня и в последующие дни особенно тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров по теме. Желание продемонстрировать свою «осведомленность», причастность к «инсайду» и «хайпануть» на «ситуативе» – естественно для любого информационного пространства. Но война – это не контент. Давайте фильтровать информацию и профессионально работать из уважения к украинским защитникам», – призвал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк также призвала сограждан набраться терпения, напомнив, что военная операция нуждается в тишине.

Еще до того, как представители власти выступили с такими призывами, большая часть экспертов старалась осторожно комментировать ход боевых действий на юге.

«Оккупанты в Херсонской области оказались на раздорожье. Верхушка оккупационных функционеров выехала из Херсона дабы находиться как можно дальше от передовой…Теперь самое главное – позволить нашим военным хорошо сделать свою работы. Они сами хорошо знают, куда именно двигаться далее. Мы видели, сколько РФ туда затащила войск, включая десантников и морпехов. Осторожные оценки ситуации, в том числе, основываются на том, что оккупанта также не сидят сложа руки, а активно окапываются и строят оборонные сооружения», - говорит эксперт по вопросам спецслужб Украинского института будущего Иван Ступак.

«Референдумов» не будет

Судя по тому, что российская армия захлебнулась на Донбассе, а также теряет позиции на территории Херсонской и Запорожской областей (в том числе из-за эффективной работы систем HIMARS), кремлевским оккупантам придется забыть о том, что они планировали там какие-то «референдумы».

«Кремль переоценил число любителей «русского мира» в Украине в целом и в южных регионах в частности. К тому же у оккупантов изначально не было конкретного плана относительно целей вторжения. Сегодня они рассказывают о «референдумах». Завтра выдумают другую как бы процедуру, конечная задача которой нарисовать перед российскими телезрителями картинку, оправдывая затянувшуюся войну с Украиной. Десятка местных «ватников» и группы завезенных из РФ артистов для такой цели вполне достаточно", - говорит «Апострофу» политический эксперт, глава Агентства развития Приазовья Константин Батозский.

Сообщается, что в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей подготовкой к «референдуму» занимаются «политтехнологи» из пула путинского «повара» Евгения Пригожина. Но все свелось к тому, что они просто осваивают кремлевские бюджеты на создание пропагандистских редакций и как бы общественных движений в поддержку оккупации из числа подневольных бюджетников и прочих социально-зависимых слоев населения.

«Рассказы оккупантов о том, что у них на территории Херсонщины и части Запорожской области готовность к «референдуму» составляет 95% - блеф. Они там даже и не начинали готовиться, в отличии от ОРДЛО. «Референдум» в Херсонской области – информационная спецоперация для давления на Офис президента Зеленского, дабы Банковая согласилась на кремлевские условия по «переговорам», а иначе Москва «откусит» еще больше территории. Повторюсь, все это – ложь и манипуляции», - отметил в разговоре с «Апострофом» глава Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

Незавидная судьба коллаборантов

Организация и проведение «референдумов» на украинском юге осложняется не только давлением ВСУ, но и мощным движением сопротивления. На Херсонщине и оккупированной части Запорожской области ни один гауляйтер и коллаборант, включая мелких «чиновников», не ощущает себя в безопасности. Оккупанты не могут им ее гарантировать.

«Полицейский из оккупированного Крыма или РФ, согласившийся на «командировку» в Херсонскую область, получает три оклада. Но все равно этого мало. Оккупационной администрации нужно, чтобы и местные соглашались идти в «чиновники», но мало кто хочет. Во-первых, уровень лояльности среди местных к россиянам крайне низкий. Люди видят, что творят оккупанты. Во-вторых, на тех, кто может быть и согласился бы, давит «партизанский фактор». Собственная жизнь дороже любых «должностей» у оккупантов», - добавил Павел Лисянский.

Буквально в день начала активных действий под Херсоном стало известно о ликвидации известного коллаборациониста – бывшего нардепа от «Слуги народа» Алексея Ковалева. Хотя есть версия, что он, будучи «аграрным магнатом», мог стать жертвой криминальных разборок на почве продажи зерна и овощей, отобранного у местных фермеров.

В любом случае, сами оккупанты чувствуют себя спокойно в преступном хаосе, который сами же и создали. По словам Павла Лисянского, российское командование, понимая все риски нахождения в Херсоне, в настоящее время укрепляет базу в Новой Каховке. С какой именно целью россияне это делают, рассматривают ли россияне вариант полного ухода из Херсона в рамках очередного «жеста доброй воли», пока точно сказать нельзя.

Херсонщина – ворота Крыма

В любом случае для Кремля уход даже с половины территории Херсонской области (даже если оккупанты перебросят силы на Донбасса или в сторону Одессы) крайне нежелателен ввиду нарастающих угроз для оккупационной базы в Крыму. В таком случае «бавовны» и «фейерверков» на полуострове станет еще больше, что существенно отразится не только на боевом духе (и без того низком) армии РФ, но и окончательно сбалансирует настроения среди крымских коллаборантов.

«После освобождения Херсонской области положение коллаборантов в Крыму и приехавших российских функционеров станет еще более шатким. Мы уже сейчас наблюдаем страх в их глазах и отсутствие агрессивного куража и пафоса, который наблюдался в начале вторжения. Многие известные коллаборанты стараются лишний раз не делать публичных заявлений по «спецоперации». В Кремле видят этот страх и пытаются его купировать посредством запретов сообщать о взрывах на оккупационных базах и усиления пропаганды в учебных заведениях и трудовых коллективах», - говорит глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

Битва за Херсонщину не будет простой, так как политическая цена такого поражения для Кремля будет слишком высокой. Если россиян выбьют с Херсона, они постараются закрепиться в Новой Каховке, за которую Москва будет держаться до последнего в виду подачи воды в Крым. Но учитывая «третьесортное» качество российской армии, а также низкий боевой дух, их шансы удержаться на юге уменьшаются с каждым днем.

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