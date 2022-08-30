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Украинские войска прорвали линию фронта на нескольких участках и развивают наступление вглубь

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  • 30.08.2022, 7:55
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Украинские войска прорвали линию фронта на нескольких участках и развивают наступление вглубь

Оперативного успеха в Херсонской области удалось достичь за несколько часов.

В Херсонской области Вооруженным силам Украины всего за пару часов 29 августа удалось прорвать фронт на нескольких участках. Наши воины активно развивают наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала «Фейгин Live».

«ВСУ перешли в маленькое такое симпатичное, по крайней мере так оно сейчас выглядит, наступление. Прорвали линию фронта на нескольких участках, развивают наступление вглубь», - сказал чиновник.

В то же время Арестович отметил, что украинские военные прервали или же почти прервали поставки через мосты и уничтожили паромные переправы.

«Час назад очень ярко рванула паромная переправа вместе с техникой. То есть мы подавляем их попытки обеспечивать свои группировки на правом берегу (Днепра - ред.). Идет боевая работа», - добавил советник ОП.

Напомним, украинские военные 29 августа начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

Также стало известно, что вчера ВСУ отбили из-под российской оккупации четыре села на юге.

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