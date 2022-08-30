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В минской Масюковщине были слышны взрывы и выстрелы

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  • 30.08.2022, 8:00
  • 9,114
В минской Масюковщине были слышны взрывы и выстрелы

Что произошло?

Около 18 часов в телеграм-каналах и СМИ стали появляться сообщения, что в районе улицы Жудро в Минске слышны взрывы и стрельба из автоматов. Естественно, люди встревожились.

Но на самом деле все объяснялось просто. Телеграм-канал Минского горисполкома еще днем предупреждал, что «в ходе второго этапа комплексной проверки органов управления территориальной обороны города Минска в районе Масюковщины запланировано проведения розыгрыша практических действий командно-штабного учения территориальных войск».

При этом учения эти запланированы на два дня, поэтому подобные звуки можно будет услышать и завтра.

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