В Москве арестовали более 100 «богатых и успешных» 4 30.08.2022, 8:04

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В столице РФ готовился «VIP-автопробег».

В МВД РФ заезд приравняли к несогласованному публичному мероприятию. Полиция утверждала, что участники собирались поместить наклейки «Богатые и успешные» на автомобили и проехать по центру Москвы.

Более ста человек задержали и доставили в полицию после пресеченного автопробега с участием спорткаров в Москве. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает korrespondent.net со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД РФ.

В сообщении правоохранителей говорится, что «полицейские не допустили проведения несогласованного публичного мероприятия в центре столицы в виде автомобильного пробега».

Таганский районный суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста криптоблогеру Алексею Хитрову, выступившему организатором пробега.

Он был признан виновным в организации массового «одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка».

Известно, что всего было задержано 107 человек. Против них составили 118 административных протоколов. Большинство протоколов на «богатых и успешных» составлено по статье о нарушении правил проведения массовой акции (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Добавляется, что машины нарушителей поместили на спецстоянку.

Автопробег «богатых и успешных» на дорогостоящих автомобилях должен был состояться в центре Москвы днем в воскресенье, участники мероприятия приехали, в том числе, на Ferrari, Lamborghini и Porsche.

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