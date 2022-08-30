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Виктор Лукашенко улетел в Израиль?

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  • 30.08.2022, 8:11
  • 10,758
Виктор Лукашенко улетел в Израиль?

Из Национального аэропорта «Минск» вылетел бизнес-джет Bombardier Challenger.

По информации белорусских телеграм-каналов, вчера в 10:12 из Национального аэропорта «Минск» вылетел бизнес-джет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301pj, оператором которого выступает Белавиа.

Сначала этот самолет приземлился в Тбилиси, а менее чем через час снова поднялся в воздух и отправился в Тель-Авив, где приземлился в 18:13 по минскому времени.

Сам самолет — собственность белорусского правительства, и вчера в Израиль, по информации телеграм-каналов, на нем зачем-то отправился старший сын Лукашенко Виктор.

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