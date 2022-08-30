«Фейерверк» и столб дыма: ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне 1 30.08.2022, 8:14

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Поступила информация о как минимум трех попаданиях.

В ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Местные жители сообщили о не менее трех «прилетах».

После ударов вспыхнул «фейерверк» и поднялся столб дыма. Местный Telegram-канал показал фото и видео успешной атаки переправы.

Масштабное наступление ВСУ на Юге

Украинские военные прорвали первую линию обороны под Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой «ДНР».

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона.

В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.

Вооруженные силы Украины 29 августа смогли отбить из-под российской оккупации два села возле Херсона и два - возле Высокополья. Как сообщает издание CNN со ссылкой на источник среди военных, операция защитников началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.

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