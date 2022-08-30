На улицах Херсона раздаются автоматные очереди и взрывы

На улицах Херсона раздаются автоматные очереди и взрывы3
- 30.08.2022, 8:35
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Уличные бои с большим количеством участников идут в Таврическом и Северном микрорайонах.
В Херсоне утром во вторник, 30 августа, прогремели взрывы, слышны автоматные очереди.
Об этом сообщают местные паблики, передает УНИАН.
Выстрелы из пистолетов и автоматов, а также из подствольных гранатометов слышали сразу в нескольких районах.
«Перестрелка с большим количеством участников», - заявляют очевидцы.
Херсонское издание «МОСТ» пишет об уличных боях в Таврическом и Северном микрорайонах.
29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.
По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.