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На улицах Херсона раздаются автоматные очереди и взрывы

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  • 30.08.2022, 8:35
  • 9,374
На улицах Херсона раздаются автоматные очереди и взрывы

Уличные бои с большим количеством участников идут в Таврическом и Северном микрорайонах.

В Херсоне утром во вторник, 30 августа, прогремели взрывы, слышны автоматные очереди.

Об этом сообщают местные паблики, передает УНИАН.

Выстрелы из пистолетов и автоматов, а также из подствольных гранатометов слышали сразу в нескольких районах.

«Перестрелка с большим количеством участников», - заявляют очевидцы.

Херсонское издание «МОСТ» пишет об уличных боях в Таврическом и Северном микрорайонах.

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.

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