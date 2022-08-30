«Новые вещи лежат, а я хожу в обносках» 5 30.08.2022, 8:47

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фото: ОНЛАЙНЕР

Истории белорусов, которые бесконечно копят деньги.

Откладывать 10—20% с любого дохода — золотое правило финансовой грамотности. Некоторые идут дальше и умудряются отправлять в заначку больше половины зарплаты или пенсии. Можно копить на квартиру, машину, учебу детям или просто «на черный день» (пенсионеры умудряются откладывать деньги даже на похороны). Иногда конкретной цели и нет — человеку просто некомфортно тратить заработанное. Журналисты onliner.by нашли таких белорусов и выслушали их доводы. А еще спросили психолога о том, где грань между разумным стремлением копить деньги и патологической скупостью.

Читали новости про телефонных мошенников, которые выманивают деньги у пожилых людей? Суммы там мелькают немаленькие: у белорусов в кубышках накапливаются десятки тысяч долларов. И эти же пенсионеры могут ходить по магазинам и выискивать самые дешевые продукты на акциях. Такое противоречие стало нормой для старшего поколения.

Живет на 500 рублей, все остальное копится

Среди молодежи тоже есть люди, которые склонны больше копить, чем тратить. Владу 26 лет, он работает сисадмином в госорганизации, получает около 1000 рублей и каждый месяц старается откладывать половину — накопил уже $4 тыс. На что пойдут деньги, пока не знает.

— Мне отец всегда говорил: «Просто копи деньги, потом найдешь, на что потратить». И я этого правила всегда придерживался. В прошлом году хотел купить себе мотоцикл, даже получил права, но потом пересмотрел свои планы. Стал думать, как часто я буду на нем ездить. Мне до работы три остановки — только ради выходных мотоцикл покупать? В общем, пока раздумывал, так и лето прошло. А покупать мотоцикл в конце сезона уже нет смысла.

Примерно так же происходит каждый раз, когда Влад сталкивается с необходимостью потратить деньги. Он долго обдумывает предстоящие покупки, анализирует, нужно ему это или нет.

— Вот недавно собирались со знакомыми на озеро на выходные. Я долго тянул, а когда решил, что поеду, мест уже не было. Если траты условно больше 50 рублей, это для меня как-то сомнительно. В кафе не хожу по той же причине: когда вижу какие-нибудь бургеры по 15 рублей, сразу думаю про их себестоимость. Мне проще заморочиться и самому приготовить что-нибудь вкусненькое на выходных.

На жизнь в Минске Влад тратит примерно 500 рублей. Бо́льшая часть из них (350 рублей) — это аренда комнаты, «коммуналка», телефон. Еще 150 рублей уходит на питание и проезд. Когда нужно купить что-то из одежды, лимит по тратам слегка сдвигается, но в целом парень умудряется тратить минимум денег.

— По питанию: что-то я привожу от родителей, что-то готовлю сам. Сладкое не покупаю, убеждаю себя в том, что это вредно для здоровья и кожи. Одежды у меня достаточно — последний раз покупал джинсы полгода назад, всего остального хватает. Телефон на акции нашел полтора года назад за 400 рублей, когда он стоил 800 в рассрочку. В такие моменты понимаешь, что хорошо иметь сбережения: если что-то действительно нужно, ты просто идешь и покупаешь вещь за наличные.

Хобби у парня есть, но много денег оно не требует. Час игры в волейбол в зале стоит 10 рублей (это максимум 40 рублей в месяц), а летом можно играть на пляже бесплатно.

— Траты на девушку?

— Сейчас девушки нет и трат, соответственно, тоже, — улыбается парень.

По словам Влада, он не чувствует себя в чем-либо ущемленным, у него просто нет желания тратить деньги. Откуда взялась такая бережливость, он не знает, но предполагает, что из семьи.

— А вам не кажется, что вы слишком увлеклись накоплениями?

— Будь у меня больше «хотелок», то да, возможно. Но нет таких вещей, которые я очень хочу себе купить. Вот сейчас задумался про покупку машины — но опять же думаю про нее с расчетом на то, что смогу выезжать на подработку, а значит, откладывать больше денег. Сама по себе машина мне не нужна, — признается Влад.

Зарабатывает 1800 рублей, две трети остается

Новая машина, путешествия, статусные вещи — все это абсолютно не интересует и Дмитрия. Он живет как настоящий аскет, хоть и пытался перебороть в себе эту черту.

— У меня деньги копятся с 13 лет, как только мне начали их давать. Я ходил на родник за водой, родители чуть-чуть за это платили. Я ничего не тратил, все складывал в книжку. Потом мама перебирала книжки, открывает — а там гора денег. Она даже подумала, что я их где-то украл, — вспоминает собеседник.

С первой зарплаты Дмитрий купил себе телефон, а дальше начал копить — сначала бесцельно, а позже появилась мысль купить квартиру. Примерно $23 тыс. молодой человек насобирал сам, с остальной суммой помогли родители.

После покупки жилья копить деньги молодой человек не перестал — по его подсчетам, к 32 годам успел насобирать $44 тыс. Учитывая, что Дмитрий работает не айтишником, а обычным инженером в «Метрострое», сумма действительно впечатляет.

— У меня с зарплаты постоянно остается куча денег. Я просто не покупаю ничего лишнего. Вот, например, резинки для волос — вы сколько на них тратите? — спрашивает Дмитрий. — А я просто нарезал резинок из дырявой велосипедной камеры — и не покупаю. Или вот нужна мне была беспроводная клавиатура — я купил ее за 20 рублей, хотя обычно они стоят больше 100. Поискал на барахолке у тех, кто возит такие вещи из Китая. Мне нравится, когда покупки выгодные, тогда тратить деньги мне проще.

Дмитрий по-своему гедонист. Чтобы удобно было лежа смотреть фильмы, он соорудил специальную конструкцию для телевизора

Дмитрий по-своему гедонист. Чтобы удобно было лежа смотреть фильмы, он соорудил специальную конструкцию для телевизора

Квартира Дмитрия выглядит очень своеобразно: потертая старая мебель, которой место на свалке, соседствует с современной техникой — кондиционером, роботом-пылесосом, компьютером с хорошим экраном. Если можно купить что-то по хорошей цене, он это делает, а вот эстетика беспокоит его мало.

— В этой квартире раньше жил алкоголик. Друзья с трудом уговорили меня сделать ремонт в одной комнате — можно сказать, заставили. Но вы можете увидеть, что одна стена поклеена одними обоями, а вторая — другими. Просто обе партии заканчивались, и я их забрал их за полцены.

— А почему не купить обои дороже, но из одной коллекции?

— Жаба душит, не могу, — честно отвечает мужчина. — Стол-книга стоит советский, старая тумбочка — все это я оставил от предыдущего хозяина. Мама говорила: «Фу, некрасиво, выброси». Но зачем мне покупать новую мебель, если и эта служит?

И так во всем — даже мыло Дмитрий долгое время использовал не туалетное, а хозяйственное, потому что его бесплатно выдавали на работе. Во время нашего визита, правда, в ванной нашлась бутылка «дорогого» — жидкого.

— Это не я покупал, принесла девушка и оставила, — объясняет парень.

— А паста у вас Lacalut — она же недешевая?

— Пришлось купить, потому что были проблемы с деснами. Если что-то действительно надо, я не жалею, но ненужное покупать не буду. Вот вы увидели у меня робот-пылесос — его я нашел в комиссионке за 450 рублей. Выгодно — класс. А зеркало пусть будет старое и кривое — не так уж часто я в него смотрюсь, мне нормально.

На встречу с нами Дмитрий надел белую майку и новые брюки, которые купил два года назад и ни разу не носил. Говорит, что терпеть не может ходить по магазинам, покупка вещей не приносит ему удовольствия.

— Трачу на одежду максимум 100 рублей раз в три месяца, покупаю носки-трусы-майки. Вот эта куртка осталась от моего брата, я в ней хожу на работу. Нет чтобы нормальную купить — вместо этого ношу обноски, — удивляется сам себе мужчина. — Дома вообще часто ношу рабочую спецодежду. Нам каждый год выдают что-то новое, столько всего не надо, поэтому забираю часть вещей домой.

На питание белорус хотел бы тратить 10 рублей в день, но обычно получается не больше 7. И это несмотря на то, что Дмитрий стал позволять себе закупаться в кулинарии.

— В основном я питаюсь макаронами с сосисками и пельменями, могу купить выпечку с сыром и ветчиной или салат какой-нибудь готовый. Это лучше, чем было раньше, когда из максимальной экономии я ел только три блюда: фарш плюс макароны, рис или гречку. Если в холодильнике эта еда стояла, становилась такой невкусной, что даже тошнило от нее. Но с мыслью, что это дешево, я заставлял себя это есть.

И до сих пор, кстати, ничего не выбрасываю, если осталось что-то, замораживаю и потом разогреваю.

Алкоголь Дмитрий раньше покупал самый дешевый, у него даже была своя формула для этого случая.

— Берем цену напитка и делим на градус и объем. Если литр дешевого пива стоит, допустим, 4 рубля, то мы получаем 0,66 копейки за 10 граммов спирта в напитке. Я действительно приходил в магазин, доставал калькулятор и просчитывал каждый напиток, искал, где себестоимость спирта самая низкая. В какой-то период это было вино, в какой-то — водка, в какой-то — пиво. Сейчас я уже так не делаю, хочу жить «на широкую ногу», — иронизирует над собой наш герой. — Хотя питьевую воду до сих пор никогда не покупаю в магазине. Пол-литра обычной воды за рубль — для меня это слишком.

Долгое время Дмитрий увлекался музыкой — играл на барабанах в рок-группе. Посчитал, что за 10 лет своей карьеры потратил на хобби примерно $1,5 тыс. Уложиться в эту сумму было непросто: занятия музыкой постоянно требуют денег.

— У меня всегда были самые худшие тарелки из всей группы — бэушные. Они ломались, я обматывал их скотчем, чинил. Раньше безумно мечтал о хороших тарелках — новеньких, блестящих, из хороших сплавов. Но тогда копил на квартиру и рассуждал так: зачем мне эти тарелки, надо экономить… Но, думаю, обманывал сам себя, а на самом деле просто копил.

Белорус признается: друзья и знакомые абсолютно не понимают его принципов. Под влиянием окружения он пытался поменять свое отношение к деньгам. Кажется, это так легко — взял и потратил всю зарплату.

— Я ведь могу полететь в какой-нибудь Нью-Йорк или купить тур на Мальдивы, с рыбками поплавать. Могу позволить — но хочу ли? Вот недавно поехал в Москву на фестиваль, поставил себе цель: потратить в поездке 20 тыс. российских рублей. В итоге максимум 6 тыс. ушло. Подхожу к заведению — и сразу включается стопор: здесь невыгодно. Развернулся и пошел в «Пятерочку», купил все, что нужно.

— А если девушкой нужно погулять, в кафе ее тоже не поведете?

— Психологически для меня это сложно. Вот девушка говорит: «Я хочу кофе и десерт». А я знаю, что на такое никогда бы не потратился. Меня аж коробит! Приходилось даже выпивать, чтобы легче было расплачиваться. Но в основном я искал тех, кто не очень любит ходить по заведениям и тратит по минимуму денег на косметику, маникюр и прочее.

Дмитрий посчитал, что ему одному при желании хватит бюджета прожиточного минимума в месяц (сейчас это 328,5 рубля), но он позволяет себе тратить в два раза больше. Все, что остается с зарплаты, кладет на депозиты, чтобы деньги работали. В среднем удается копить по $4 тыс. в год.

На что тратить сбережения, Дмитрий пока не придумал. Возможно, это будет двухкомнатная квартира, где мужчина хочет устроить майнинг-ферму (опять же квартира должна приносить деньги).

— Откуда в вас это стремление копить, не задумывались?

— Наверное, из детства. У всех были такие родители, которые говорили, что деньги зарабатываются тяжелым трудом и их нельзя тратить на всякую ерунду. А я, видимо, воспринял это очень серьезно. И еще я люблю считать, как инженер, у меня математический склад ума — может, это влияет.

Откладывать больше половины зарплаты — это нормально?

Почему некоторым людям так сложно тратить деньги и в каких случаях есть смысл проработать ситуацию со специалистом, мы поговорили с Андреем Мирошниченко, философом, психологом, супервизором и кандидатом философских наук.

— У многих из нас рядом есть примеры пожилых людей, которые всю жизнь копят и во всем себе отказывают. Всему виной тяжелое прошлое или есть более глубинные причины?

— В психологии есть такие понятия, как обсессия и компульсия — навязчивое поведение, связанное со стремлением снять тревогу. Наши пожилые люди, к сожалению, много раз сталкивались со всякими трешовыми и внезапными событиями и поняли, что надо что-то делать, чтобы уменьшить степень неопределенности. Поскольку обычно именно деньги дают возможность исправить любую ситуацию (деньги решают все), люди начинают их активно копить, таким образом пытаясь справиться с тревогой.

И есть еще такой диагноз, как «синдром Плюшкина» (патологическое накопительство), когда старушки превращают свою квартиру в помойку, но это уже психиатрическая история, вплоть до шизофрении. В основе обычно лежит стресс, связанный с какой-то потерей, опытом нищеты.

— Если говорить про молодых людей, то как объяснить такое разное отношение к деньгам? Почему одни все спускают в ноль, а другие копят?

— В народе существует два паттерна о том, как стать богатым. Первый — экономить, второй — много зарабатывать. Поскольку у нас в обществе превалирует психология «нищих людей» (богатых не так много, и появились они не так давно), зачастую у белорусов просто нет представления о том, как зарабатывать много, нет осознания, что для этого нужно что-то предпринимать, что-то делать, инвестировать какие-то деньги в бизнес.

Люди думают не о том, как разбогатеть, а о том, как не стать беднее. На подкорке закладывается убеждение, что надо тратить поменьше денег.

Кроме того, желание копить деньги может быть ответом на стиль жизни «в кредит» (особенно в Штатах, где на этом построена вся экономика). Человек живет по средствам, много не тратит, а сберегает деньги. И это вполне себе разумный и рациональный подход — в том случае, если он продолжает заботиться о себе и своих близких.

— В каких случаях такое поведение выходит за рамки нормального?

— Если привычка копить деньги начинает причинять ущерб самому человеку либо окружающим. У моей знакомой отец был тайным миллионером, а вся семья жила в нищете. В итоге деньги все равно пропали и никому не достались. Вот это типичный пример дисфункциональности.

Если человек перестает заботиться о себе, это тоже очень плохой признак. Вы, наверное, знаете, что врачи по состоянию белья могут определить, социально адаптивен человек или нет.

Если он плевал на общественные стандарты даже в плане чистоты одежды, то это повод идти к врачу и разбираться, почему так происходит.

А причины могут быть самыми разными. В семье, например, мама могла тратить деньги, а папа, наоборот, всегда был против. В норме ребенок воспримет это так, что есть разные точки зрения, и будет выбирать денежную стратегию для нужной ситуации. Но у ребенка может быть конфликт с мамой, поэтому он решает ни при каких обстоятельствах деньги не тратить — и таким образом поддерживает отцовский стандарт. Это для примера. Может быть, ребенок просто посмотрел мультик про Скруджа Макдака и подумал, что только так можно стать богатым, — мы не знаем. В любом случае, если хорошо покопаться, можно увидеть, что за таким поведением обычно скрывается какой-то рациональный мотив.

— Довольно часто люди с легкостью тратят деньги на близких, а на себя всегда «жалко». Почему так?

— Если в детстве родители не внушили тебе, что ты любимый, достойный внимания, заботы, симпатии, ты начнешь дальше нести эту идею в жизни: ты ничтожный, ненужный, недостойный дорогих вещей и так далее. Это полностью исключает заботу о себе в любых ее проявлениях.

Например, я веду группы для взрослых детей алкоголиков, и один из самых больших, на мой взгляд, прорывов — это когда люди начинают хоть немного тратить деньги на себя. Они могут многое позволить себе, круглосуточно пашут, но ездят на добитых машинах, «потому что по работе кирпичи нужно возить», никогда не купят себе дорогих духов. Человек убежден, что ему ничего не надо, что он не достоин дорогих вещей и что вообще нужно обходиться последними объедками. Это история травматического отношения, когда родители, грубо говоря, недолюбили.

— И как стать достойным заботы и научиться тратить деньги на себя?

— Есть такая книга французского философа Мишеля Фуко, где он описывал определенную парадигму в жизни, когда ты уделяешь себе внимание. И речь не просто об удовлетворении базовых потребностей, а о том, что к себе ты относишься внимательно, позволяешь какие-то капризы, выбираешь приличную компанию, находишь интересные занятия и так далее.

Это та линия поведения, которой мы всегда должны придерживаться, помимо работы и заботы о других. Не всем легко научиться этому — прийти в магазин и купить не самое дешевое платье на скидке, а то, что действительно нравится. И очень хорошо, когда рядом находится человек — подруга, мужчина, психолог, — который может взять за ручку и показать пример того, как о себе заботиться, а возможно, поучаствовать даже материально, доплатить за это красивое платье 20 рублей или сводить в кафе.

Некоторые ведь доживают до 30 лет, ни разу не побывав в ресторане. Они не были в хороших магазинах, не пили кофе на террасе, не ходили в спортзал. У них нет богатого эмоционального опыта, чтобы делать осознанный выбор. Человек должен сначала понять, как это — заботиться о себе, и тогда он сможет научиться тратить деньги и жить с удовольствием. Кстати, то, что люди у нас все чаще ходят по кафешкам, маникюрам, танцам, йогам, психологам, — это хороший признак. Это говорит о том, что культура заботы о себе у нас благополучно развивается.

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