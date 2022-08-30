Куда Путин направит свою последнюю «придворную» армию 1 Олег Жданов, «Новое время»

30.08.2022, 8:50

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Олег Жданов

Ситуация в Кремле непредсказуема.

Украинцев пугают «самым боеспособным» 3-м армейским корпусом из Мулино, который вот-вот перекинут на фронт. Я вижу два направления, которые они очень хотели бы сегодня усилить. Первое — донецкое направление (и, скорее всего, туда корпус и пойдет) для того, чтобы выполнить политические задачи, которые Путин лично поставил по захвату Донецкой области. Второй вариант, куда они могли бы его отправить, — на юг Украины для того, чтобы усилить группировку, закрытую на правом берегу. Но там ситуация (не знаю, понимают они ее или нет) такова: тяжелую технику и вооружение через Днепр не переправят. С военной точки зрения — бессмысленно туда отправлять 3-й армейский корпус для усиления группировки войск.

Но судя по той ситуации, которая развивается сегодня в Кремле, если правда то, что Путин пока лично руководит этой операцией (в чем я очень сильно сомневаюсь — все равно он назначит какого-нибудь генерала и через него будет транслировать свои задачи), то ситуация в Кремле непредсказуема в любом случае. В том плане, — какие распоряжения отдает Путин и на чем он делает основной упор в сложившейся на фронте ситуации.

Возвращаясь к 3-му армейскому корпусу. Для того чтобы он был наиболее боеспособным, его собирались укомплектовать, в основном, наемниками. Потому что у Путина пришли к выводу, что наемники, которым нужно платить очень много денег, — наиболее мотивированная пехота. Тогда они воюют. Была цифра по оплате — 360 тыс. рублей в месяц. Но там зависит от национальности (еще у них есть градация по национальной принадлежности). Есть информация, что техника и снаряжение у 3-го армейского корпуса самая новая. Почему так? Откуда ее взяли? Дело в том, что Мулино — это 1-я танковая армия — та самая армия «придворная», которая охраняет Москву. У нее были, в том числе, и парадные комплекты техники, участвовавшие в парадах на Красной площади.

Я скажу так: это последний резерв сухопутных войск РФ. Если они уже вытащили из боксов последние танки Т-90 (мы давно их уже не видели на нашей территории), если вытащили из боксов Т-80БВМ (последняя модернизация танка Т-80), это свидетельствует о том, что последний резерв идет в бой.

Но, как обычно, в России хотели, как лучше, а получили, как всегда. Качество этих наемников оказывается гораздо ниже, чем должно быть. Нет там идеологически подкованных людей. Как говорил когда-то Салтыков-Щедрин «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют». Так вот это самое и происходит. Я более чем уверен: в Генштабе РФ на бумаге — идеальный боеспособный корпус, который должен кардинальным образом изменить ситуацию на одном из оперативных направлений (скорее всего, на Донецком), а в жизни — добровольцы этого корпуса, которые по пьяни часто спят под кустом.

Олег Жданов, «Новое время»

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