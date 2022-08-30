Пропагандисты опозорились с фейком о белорусах, которые «не смогли жить в Германии» 5 30.08.2022, 8:57

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Журналисты выяснили много интересного об участниках сюжета на БТ.

На БТ запустили новую программу, где рассказывают о том, как ЕС вредит санкциями «простым белорусам». Звездами последнего выпуска должны были стать двое мужчин, «сбежавших домой из Германии». Журналисты «Нашей Нивы» поинтересовались, что за они — и выяснили много интересного.

Первого героя зовут Андрей Кутафин, ему 44 года. В видео он утверждает, что девять лет жил в Германии, но там началась «психиатрия», и он решил вернуться в Беларусь.

По сведениям «Киберпартизан», в 1998 году мужчина начинал как кинолог в гродненском Департаменте охраны Министерства внутренних дел (тогда еще объединения «Охрана» при МВД). Дослужился он там до старшины и уволился в середине «нулевых».

После работал в строительной фирме ООО «Городское строительство», потом перешел в «Гродненское троллейбусное управление», а позже — в ООО «Биострой» (компанию, занимающуюся созданием канализаций).

Мужчина часто ездил в Европу, но ненадолго. Самые долгие визиты из последних — в 2017 и 2018 годах, он выезжал куда-то через Польшу на 3-4 месяца. Возможно, что он работал где-то в Европе, но никогда не жил там долго. Также весной-летом 2020 года он часто ездил в ЕС, но сразу возвращался (визиты длились день-два) — что похоже на классические поездки «за покупками».

Никаких подтверждений тому, что он «9 лет жил в Германии», журналисты не нашли.

Второй герой, Олег Бруштунов, в видео утверждает, что «пять лет назад работал в Германии» и «привозил деньги на родину», а «Лукашенко там все любили». Но есть нюанс.

46-летний Бруштунов не простой милиционер. С 1997 года, как и Кутафин, он работал в гродненском Департаменте охраны МВД, также кинологом. В 2003 году он поступает в Академию МВД, став лейтенантом, и переезжает в Минск.

Но вскоре Бруштунов переходит на работу в элитное подразделение «Алмаз». Там он сначала был «опером», а после старшим инспектором-кинологом и даже выигрывал соревнования по поиску взрывчатки. Дослужился он в «Алмазе» до звания майора и уволился по соглашению сторон в начале 2018 года.

По сведениям «Киберпартизан», он ездил в Европу несколько раз. Самая долгая из поездок заняла полгода и состоялась с апреля по сентябрь 2018 года. Причем ездили они туда вместе с Кутафиным. Чем там занимались — неизвестно.

Далее он работал администратором в ресторане Falcon, по крайней мере до конца 2020 года.

В 2022 году Бруштунов был соавтором правил по проведению кинологических соревнований. Там его называют мастером спорта по служебному многоборью кинологов и ветераном спецподразделения МВД Республики Беларусь.

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